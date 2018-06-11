梁天琦判囚6年 刑期過重引爭議

香港網上報章「01」今天就刊登文章指出，「六七暴動」期間，左派群眾曾放火、放炸彈等，但總體而言判刑都不及梁天琦的刑期，當年很多人都只被判1、2年左右。

因此，梁天琦等人的判刑，客觀上似無法可與「六七暴動」相比。

說起暴動，港人一般都會聯想到1967年左派發起的暴動。但根據資料，暴動罪是在「六七暴動」之後的1970年才訂定並納入公安條例。

梁天琦因為參與2016年農曆年間在旺角發生的騷亂，今天被高等法院依暴動罪判處入獄6年，同樣犯下暴動罪的示威者盧建民則被判囚7年。

（中央社記者張謙香港11日電）香港本土民主前線（本民前）前發言人梁天琦因為暴動罪被法院判刑6年，外界有人覺得刑期過重，引來一番爭議。

文章表示，外界會覺得「六七暴動」的性質更嚴重，但與今天的判刑有明顯差別。

但文章表示，這是因為暴動罪是在「六七暴動」後才加入公安條例，因此在法律上較難直接對比，而當時的港英政府也是從寬處理。

根據公安條例第19條，所謂暴動罪，大致是非法集結的破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬集結暴動。

另據官方香港電台報導，暴動罪於1970年被納入公安條例後，當局曾依此起訴在喜靈洲戒毒所發生的暴動，當時有8人同時被控暴動罪及縱火罪，因暴動罪被判4年或6年不等。

因此，梁天琦的刑期是平了當年的紀錄，而盧建民判囚7年，則是歷來最重。

對於梁天琦被重判6年，本地不同立場的政治人物看法各異，大致上泛民主派的人批評判刑過重，親政府的建制派則認為合理。

比如，泛民公民黨成員楊岳橋認為，旺角騷亂的背景非常複雜，即使市民未必認同示威者的處事方式，但這是年輕人對社會的控訴，是社會對年輕人有所虧欠。

本身是資深大律師的公民黨主席梁家傑向中央社記者說，梁天琦的判決重明顯過重，法官沒有考慮到他的犯案動機。

他認為，梁天琦有上訴的理據。

建制派民主建港協進聯盟主席李慧瓊則說，判刑較重屬意料中事，原因是「暴徒以追求理想為名破壞社會安寧，例如縱火、焚燒車輛等，這些行為不能輕判」。

同樣是大律師的建制派立法會議員梁美芬認為判刑合理，符合社會期望，也能阻嚇年輕人參與暴力行動。

她說，很多年輕人以為憑藉政治口號便不需遵守法令，但這次判決明確顯示，香港是法治社會，社會不會容許任何違法行為，希望年輕人引以為誡。

此外，高院法官早上判刑時說，法庭不會考慮政治目的，當社會出現目無法紀的暴力行為，判刑會集中考慮暴力程度及社會安寧受破壞程度。

警方在法院判刑後也指出，法院頒下了阻嚇性刑罰。

警方同時公布，旺角騷亂發生後，當局先後拘捕了91人，至今有28人被定罪。

警方不排除再有人被捕，同時會追緝棄保潛逃的3名嫌犯，包括本民前成員黃台仰和李東昇。（編輯：朱建陵）1070611