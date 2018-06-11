宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁冠名贊助2018 Acer Predator「英雄聯盟」校際盃，總決賽順利落幕，國立清華大學和莊敬高職在總決賽都以直落二擊敗對手，分別拿下大專組及國高中組冠軍。

2018 Acer Predator「英雄聯盟」校際盃在為期近三個月的賽事期間，吸引來自台港澳各地共3800支隊伍參賽；線下實際進行的校內賽參與學校也有80所，隊伍總數量達1600隊。

在6月9日至10日於內湖 Garena電競館舉行的總決賽中，國立清華大學在大專組總冠軍賽以直落二橫掃來自香港的香港專業教育學院，獲得冠軍獎盃；莊敬高職在國高中組總冠軍賽也以直落二擊敗對手育達高職，在該組順利封王。