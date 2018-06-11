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宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

中央社2018/06/11 18:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁冠名贊助2018 Acer Predator「英雄聯盟」校際盃，總決賽順利落幕，國立清華大學和莊敬高職在總決賽都以直落二擊敗對手，分別拿下大專組及國高中組冠軍。

2018 Acer Predator「英雄聯盟」校際盃在為期近三個月的賽事期間，吸引來自台港澳各地共3800支隊伍參賽；線下實際進行的校內賽參與學校也有80所，隊伍總數量達1600隊。

在6月9日至10日於內湖 Garena電競館舉行的總決賽中，國立清華大學在大專組總冠軍賽以直落二橫掃來自香港的香港專業教育學院，獲得冠軍獎盃；莊敬高職在國高中組總冠軍賽也以直落二擊敗對手育達高職，在該組順利封王。

另外，中路單挑組由國立臺中科技大學擊敗清華大學，拿下該組冠軍獎盃。

此次總決賽同時公布2018年電競金校獎得獎名單。今年的電競金校獎針對推廣2018 Acer Predator「英雄聯盟」校際盃的績優院校進行選拔，表揚在各項目有傑出表現的學校，其中大葉大學因報名參賽隊伍從2017年約20隊暴增為今年50隊，獲得最佳進步獎；聯合大學在校慶期間舉辦校內賽，吸引超過200位觀眾，獲得最佳人氣獎。

此外，東吳大學不但完成自身的校內賽，也同時協助其他院校新成立的電競社完成校內賽事，獲得經驗老道獎；中原大學做到專業級轉播效果，獲得最佳技術獎；崑山科技大學電競社自行設計「英雄聯盟」互動小遊戲，讓參加活動的學生可玩遊戲拿獎品，獲得最佳用心獎。（編輯：郭萍英）1070611

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