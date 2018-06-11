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即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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大陸嘉興市參訪玉闕朝仁宮　兩岸宗教友善平台

記者柳榮俊／台中報導2018/06/11 19:38
▲大陸嘉興市秀洲區政協副主席徐文祥(前排左三) 等一行10人參訪玉闕朝仁宮（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)
▲大陸嘉興市秀洲區政協副主席徐文祥(前排左三) 等一行10人參訪玉闕朝仁宮（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)

大陸嘉興市秀洲區政協副主席徐文祥、台辦主任王春華等一行10人參訪團，9日下午來台，進行宗教、文化、經濟交流，首站前往台中文創園區參觀，傍晚來到財團法人台中玉闕朝仁宮，受到該宮熱情歡迎，由董事長林宏昭帶領董監事接待引導參觀，感受到文化氣息，更重要的還了解玉闕朝仁宮以財團法人模式經營管理，觀摩到許多難得的經驗，對於台灣地區寺廟經營管理經驗將帶回嘉興市參考。

此次參訪團來台七天造訪台中台中文創園區、台中玉闕朝仁宮、台中國家歌劇院、南投中台禪寺、鹿港天后宮、苗粟飛牛牧場、新竹科學園區、野柳地質公園、故宮博物院、士林官邸等地。

嘉興市秀洲區政協副主席徐文祥、台辦主任王春華一行人9日傍晚來到玉闕朝仁宮廟方特別動員大鼓陣迎賓，由該宮董事長林宏昭接待引導參觀，成員對於玉闕朝仁宮雕工精細的建築美學讚嘆不已，全國武財神、媽祖信仰中心之一，感受到很有宗教文化氣息，此行主要是來台參訪寺廟經營管理。


▲大陸嘉興市秀洲區政協參訪玉闕朝仁宮（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)

 


▲嘉興市秀洲區政協參觀台中國家歌劇院（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)

此外，玉闕朝仁宮特地準備廟會傳統「辦桌」宴請賓客，席間串插國樂、薩克斯風、卡拉OK演唱表演，現場敬酒，吃流水席既歡樂又有溫度，兩岸人民間距離更近了。

林宏昭說，兩岸官方關係僵化，但民間交流持續活絡，這幾年兩岸宗教跨海來台參訪或大陸進香謁祖很好文化交流，寺廟成為友善的平台，並加強兩岸各個領域交流合作。

秀洲區政協副主席徐文祥表示，訪台首站來到玉闕朝仁宮感受到台灣鄉親熱情款待，見證此深具意義的交流，為兩岸宗教、觀光或經濟搭起友誼橋樑，注入溫馨情誼。希望未來雙方各個領域交流合作都有更好的互動發展。嘉興市秀洲區隨時歡迎台灣鄉親參訪互動。

最後，一行人前往台中國家歌劇院參觀，玉闕朝仁宮董事長林宏昭也邀請嘉興市秀洲區參訪團來台參觀今年11月台中盛事花博。

關鍵字玉闕朝仁宮台中國家歌劇院武財神辦桌
彰化榮家端節慰問　關懷住院榮民

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