彰化榮家端節慰問　關懷住院榮民活動

▲端午節前夕，彰化榮家主任史浩誠率關懷小組至醫院探視住院榮民，親自送上慰問金與祝福，使其感受到家人之關懷，倍感溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

「每逢佳節倍思親」，端午節將至，為關懷住院榮民，表達慰問之意，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家主任史浩誠率關懷小組，攜帶端午營養品，展開「粽葉飄香，溫馨傳情」感動服務，前往慰問住院榮民長輩轉達輔導會關懷之意，除探視榮民前輩們心身體健康外，並瞭解他們的生活狀況，表達國家對於榮民前輩們的重視與關懷，讓榮民長輩倍感溫馨。

史浩誠率關懷小組，於端午節前夕至臺中榮總、埔里分院、灣橋分院、嘉義分院、宏仁醫院、員榮醫院及卓醫院等7家醫院探視住院榮民，親自送上慰問金與祝福，使其感受到家人之關懷，倍感溫馨。

史浩誠表示，目前榮家內住榮民平均年齡已高逾84歲，醫療需求及住院頻率甚高，彰化榮家今年探視在各醫院住院榮民計60餘位，榮家定期派員至醫院探視及慰問，使榮民感受關懷與溫暖。



▲端午節前夕，彰化榮家主任史浩誠率關懷小組至醫院探視住院榮民，親自送上慰問金與祝福，使其感受到家人之關懷，倍感溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

同行慰問的93歲房長卿治國，在榮家已住20幾年，一一到住院榮民旁邊加油打氣。有幾位舊識同袍，聽到卿伯伯的聲音，更是強開眼睛，虛弱的伸出手與卿伯握手；百歲鍾伯伯，原是體弱的閉眼休息，一聽到卿伯呼喚，立即睜開眼睛，激動的想看看這位遠來探視的好友，其畫面不禁令人動容與鼻酸。



▲端午節前夕，彰化榮家主任史浩誠率關懷小組至醫院探視住院榮民，親自送上慰問金與祝福，使其感受到家人之關懷，倍感溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

史浩誠指出，端午節為中國人傳統節日，榮民服務處為關懷獨居榮民、遺眷生活，於節前，安排到榮院慰問住院榮民，感謝榮民前輩早期對臺灣這塊土地的貢獻，榮民一生辛勞報效國家，應將榮民當作自己的親人來照顧，並持續推動關懷照顧榮民之政策，以優質之服務照顧使榮民在榮家頤養天年。