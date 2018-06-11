NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

泰國中華國際學校 台商培育新世代搖籃

中央社2018/06/11 18:49
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者劉得倉曼谷11日專電）旅泰台商23年前設立泰國中華國際學校，經多年努力，已躋入泰國前十大國際學校，畢業生進入全球頂尖大學人數也逐年增加，成為台商培育新世代的搖籃。

位於泰國北欖省的中華國際學校（TCIS）9日舉行董事長交接儀式，駐泰代表童振源和泰國最高統帥部的約薩南（Yosanant Raicharoen）共同監交。

新任董事長章維斌於台灣大學畢業後，返泰創業。他表示，15年前接到中華國際學校的營建工程，對學校有更多瞭解，原本在本地學校就讀的女兒轉校，不但成績進步，每天開心去上學。

章維斌表示，學校歷任董事會都強調教學品質，他和經營團隊前往美加地區聘請外籍師資，提升教師的素質。

他指出，在前任董事長林炯烈努力下，中華國際學校在泰國逾百所國際學校中，躋身前十大，不論是資產規模或畢業生進入全球頂尖大學的人數，都讓家長非常放心將子女送讀。目前學生家長中25%是台商，其餘是外商或泰國籍。

童振源表示，1995年創校招生的泰國中華國際學校，是泰國唯一堅持用正體中文教學的國際學校，中文教師都自台灣招聘，外籍教師來自美加地區，學生畢業具有中英泰3語能力，不但是台泰交流重要橋梁，未來學成之後，更是台商經營事業重要的幫手。

他還表示，泰國中華國際學校秉持優良校風，永績傳承，他也鼓勵畢業生來台就讀，將台灣的各項優勢帶回泰國，為台灣與泰國的合作交流貢獻心力。（編輯：廖漢原）1070611

阿里山森鐵停駛3個月 試運...非核化目標 蓬佩奧重申完全...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan