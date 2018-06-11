泰國中華國際學校 台商培育新世代搖籃

新任董事長章維斌於台灣大學畢業後，返泰創業。他表示，15年前接到中華國際學校的營建工程，對學校有更多瞭解，原本在本地學校就讀的女兒轉校，不但成績進步，每天開心去上學。

位於泰國北欖省的中華國際學校（TCIS）9日舉行董事長交接儀式，駐泰代表童振源和泰國最高統帥部的約薩南（Yosanant Raicharoen）共同監交。

（中央社記者劉得倉曼谷11日專電）旅泰台商23年前設立泰國中華國際學校，經多年努力，已躋入泰國前十大國際學校，畢業生進入全球頂尖大學人數也逐年增加，成為台商培育新世代的搖籃。

章維斌表示，學校歷任董事會都強調教學品質，他和經營團隊前往美加地區聘請外籍師資，提升教師的素質。

他指出，在前任董事長林炯烈努力下，中華國際學校在泰國逾百所國際學校中，躋身前十大，不論是資產規模或畢業生進入全球頂尖大學的人數，都讓家長非常放心將子女送讀。目前學生家長中25%是台商，其餘是外商或泰國籍。

童振源表示，1995年創校招生的泰國中華國際學校，是泰國唯一堅持用正體中文教學的國際學校，中文教師都自台灣招聘，外籍教師來自美加地區，學生畢業具有中英泰3語能力，不但是台泰交流重要橋梁，未來學成之後，更是台商經營事業重要的幫手。

他還表示，泰國中華國際學校秉持優良校風，永績傳承，他也鼓勵畢業生來台就讀，將台灣的各項優勢帶回泰國，為台灣與泰國的合作交流貢獻心力。（編輯：廖漢原）1070611