NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

新竹縣長提名 吳敦義：不排除13日通過

中央社2018/06/11 18:53
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，13日中常會是否通過新竹縣長提名，要看這兩天協商狀況是否有一致看法，不排除13日通過；是否徵召新竹縣副縣長楊文科，他說，還不知道。

國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，新竹縣長提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

吳敦義下午出席第5屆兩岸經濟論壇，會後被問到13日中常會是否通過徵召楊文科參選新竹縣長時說，「現在我還不知道」，還要經過兩個程序，一個是中央提名協調小組會再到新竹縣和議會、黨部、縣政府、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會等交換意見，做綿密溝通與協調，找出最有機會勝選的人。

吳敦義說，13日是否會通過，就要看這兩天協商狀況是否有一致看法；若地方看法一致，第2關還要經過中央提名審核小組，再送中常會。

他表示，當然希望新竹選贏，怎麼會希望選輸，選贏要考量贏的因素與條件夠不夠多、夠不夠好，這是必然的道理。

媒體追問，地方協調是否順利，吳敦義說，「過去那段時間很OK」，幾乎有一致意見，但還有兩天。是否不排除13日通過，他表示，不排除，「就只剩下這個了」。

是否採徵召方式，吳敦義說，「我不曉得」，要看這兩天地方意志是否一致。

此外，被問到今年兩岸論壇是否不舉辦，吳敦義說，現在是6月，還有半年多，「選後難道不能嗎」，只要雙方都覺得合適就會安排，雙方都方便才行，只有一方方便，當然不行。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：林興盟）1070611

非核化目標 蓬佩奧重申完全...VHQ-KY 5月營收1....

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan