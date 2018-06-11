地方萬花筒》影／大村國小合唱團「仲夏音樂會」

▲大村國小仲夏音樂饗宴優雅登場，歌謠律動，盡展平日的學習成果，好聽的歌聲，吸引所有人目光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

一年一度音樂盛事，大村國小仲夏音樂饗宴11日優雅登場，大村國小合唱團演唱國語、閩南語等歌曲以及歌謠律動，盡展平日的學習成果，現場互動熱烈，音樂讓所有人動起來，好聽的歌聲，吸引所有人目光，呈現出大村國小特有的樂聲悠揚音樂會。

彰化縣大村國小合唱團已成軍18年，在彰化縣國小合唱中為數一數二的團體，每每在縣內比賽、全國比賽中屢獲佳績；合唱團指導老師為教務主任魏相英、資料組長林義凱，每天利用早自修、午休時間進行合唱練習，從不間斷，甚至寒暑假皆安排暑訓、寒訓，為的是讓孩子們的聲音越發精進。



▲大村國小仲夏音樂饗宴優雅登場，歌謠律動，盡展平日的學習成果，好聽的歌聲，吸引所有人目光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

魏相英表示，大村國小合唱團每年皆在六月份的時候，為了即將畢業的六年級學生們，安排一場「仲夏音樂會」，當成是孩子們的畢業音樂會，也是辛苦一整年來的舞台展現。將一整年所練習的所有曲目都安排在音樂會當中，有獨唱、重唱、合唱等，孩子們天真、質樸、清亮的嗓音在音樂會上獲得如雷掌聲。



▲大村國小仲夏音樂饗宴優雅登場，歌謠律動，盡展平日的學習成果，好聽的歌聲，吸引所有人目光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

合唱團成員六年級學生林巧恩，也是今年的縣長獎得獎者說，我在合唱團已經是第五年，從二年級就入團了，好喜歡唱歌也喜歡站在舞台上的感覺，讓我很輕鬆，能將練習很久的音樂唱出來，分享給很多人聽，這是很棒的。



▲大村國小仲夏音樂饗宴優雅登場，歌謠律動，盡展平日的學習成果，好聽的歌聲，吸引所有人目光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

魏相英表示，我們希望學生能夠透過合唱，懂得體會生活中的美，擁有更多的愛、同情心，因為音樂能夠溫暖、感動人，更可以拉近彼此之間的距離，透過最簡單的樂器—歌唱，就能達到這項目的。



▲大村國小仲夏音樂饗宴優雅登場，歌謠律動，盡展平日的學習成果，好聽的歌聲，吸引所有人目光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

魏相英說，語言的學習和音樂有著異曲同工之妙，今天所演唱的曲目中，除了國語，還有日文、義大利文、英語、閩南語、客家語等，大村國小合唱團平時皆練習多種語言的歌曲，展現孩子們的語言天分。