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星兒慢啡天使行動咖啡車開賣　上班族聞香而來

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/11 19:55
▲「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」上路開賣，新莊區長李政勳（右）特地到場為星兒鼓勵並品嘗咖啡，（左）為凌特公司總經理王輔民。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.11）
▲「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」上路開賣，新莊區長李政勳（右）特地到場為星兒鼓勵並品嘗咖啡，（左）為凌特公司總經理王輔民。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.11）

一杯STARFFEE咖啡，溫暖人心，也鼓舞星兒！「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」今(11)天開進新莊遠東動力企業總部大樓，俗稱星兒的自閉症學員一邊忙著招呼客人、一邊沖泡咖啡，現場咖啡香四溢瀰漫，不少上班族聞香而來。

公司位在遠東動力企業總部大樓的凌特國際公司，專營進口貿易，從德國、瑞士進口機械及軌道交通電子零件，公司在5年前開始關心新北市自閉症服務協進會，由員工組成的志工隊常會到位於蘆洲的星悅小站陪伴星兒，這次協進會成立「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，凌特也贊助20萬元研磨咖啡器具等，並率先引進公司所在地，讓行動咖啡餐車進場販售。

凌特國際公司員工福委會總幹事鄭雅敏表示，董事長王輔慶和總經理王輔民兄弟非常有愛心，得知星兒慢啡天使行動咖啡餐車正式成軍後，第一個邀請他們到公司樓下販售，還將訊息轉知在大樓上班的其他公司，並購買了20幾杯咖啡犒賞員工。

新莊區長李政勳和台銀南新莊分行經理蘇素珍及大樓管委會主委蔡宗融等人也到場為星兒加油鼓勵，李政勳表示，會再陸續媒合其他適當的地點或社區，讓行動咖啡餐車進駐販賣，以實際行動支持自閉症學員自立更生。

星兒婷婷今年24歲，雖就讀新店能仁家商綜合職能科畢業，但因個性內性及行動遲緩，因此仍無法到一般職場工作，5年前她到蘆洲的星悅小站小作所接受職業陶冶，學習製作手工皂，在協進會推動星兒慢啡天使計畫時，跟著咖啡老師柳棨暐學習沖泡咖啡。她表示，因為自己怕吃苦，不愛喝黑咖啡，每次都要加很多糖，但在老師的指導下，她現在已能沖泡奶泡比例很棒的卡布奇諾，將來還要學習如何拉花。

除了行動咖啡餐車，「STARFFEE星兒慢啡天使」也推出耳掛式咖啡，共有義式黃金豆、皇家曼特寧、水洗耶加雪菲等3種口味，隨著行動咖啡餐車販售，可上網訂購。

新北市社會局長張錦麗表示，為照顧身障朋友，市府持續設立小作所及日照中心，透過小作所等職業陶冶、技藝訓練等，讓身障朋友擁有釣竿，能夠自行釣魚，「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」是一個非常成功的案例，由蘆洲扶輪社捐贈車體，民間企業凌特國際公司、台灣金控、台銀人壽等贊助設備，讓身障朋友走入社區，跟人群接觸，真正靠著自己的實力站起來。

關鍵字自閉症starffee星兒慢啡天使行動咖啡車社會局
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