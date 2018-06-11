北韓代表團酒店開支 星外長：當然由我們支付

川金會：現場觀察（中央社新加坡11日綜合外電報導）新加坡外長維文今天證實，北韓領導人金正恩和代表團在下榻酒店的開支將由新加坡支付。他受訪時強調，「當然會由我們款待」。
「海峽時報」今天報導，維文（VivianBalakrishnan）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「這是我們的待客之道，金委員長昨天也說，他本來就想來新加坡，不管是不是為這場高峰會而來。」
北韓國務委員會委員長金正恩昨天抵星，將參加明天的歷史性高峰會，跟美國總統川普商討可能的非核化行動。
被問到新加坡是否支付北韓代表團在瑞吉酒店（The St. Regis Singapore）的開支時，維文說：「當然會由我們款待。」
他表示，新加坡為這場峰會耗資的新幣2000萬元（約新台幣4億4693萬元）中，就包括這個部分。
新加坡總理李顯龍稍早表示，相關開銷有一半用於維安工作。據海峽時報了解，其中500萬新幣用於逾2500名記者的採訪工作安排，包括在F1維修大樓設置的國際媒體中心。
由於金正恩對自身安全生性多疑出了名，BBC在訪談中也詢問，新加坡在這方面如何讓他安心。
維文表示，北韓派先譴團實地場勘、檢查酒店並且跟當地官員開會。
他說：「我認為，在與我們相處幾週後，他們對我們更有信心，知道我們在某種程度上嚴肅務實又有效率。我們說到做到、一絲不苟、注意細節，哪怕是小到不能再小的環節。諸如此類，我認為，讓他們有信心，這裡是正確的地點，正確的選擇。」
維文還說：「因為合適的場地才能讓他們頭腦清晰，聚焦在實質談判。我們向來有能力，至少到目前為止，給人家這樣的信心。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070611