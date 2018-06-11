北韓代表團酒店開支 星外長：當然由我們支付

川金會：現場觀察（中央社新加坡11日綜合外電報導）新加坡外長維文今天證實，北韓領導人金正恩和代表團在下榻酒店的開支將由新加坡支付。他受訪時強調，「當然會由我們款待」。

「海峽時報」今天報導，維文（VivianBalakrishnan）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「這是我們的待客之道，金委員長昨天也說，他本來就想來新加坡，不管是不是為這場高峰會而來。」

北韓國務委員會委員長金正恩昨天抵星，將參加明天的歷史性高峰會，跟美國總統川普商討可能的非核化行動。

被問到新加坡是否支付北韓代表團在瑞吉酒店（The St. Regis Singapore）的開支時，維文說：「當然會由我們款待。」