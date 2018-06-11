內湖男子酒後殺妻案 最高法院發回更審

（中央社記者王揚宇台北11日電）台北市李姓男子被控酒後持刀砍妻16刀致死，二審台灣高等法院依殺人罪判處李男14年徒刑。全案經上訴，最高法院認為二審判決理由不完備，今將全案發回高院更審。

民國105年11月15日凌晨2時33分許，李姓男子與妻子在內湖區住處一起飲酒後起爭執，竟持水果刀朝妻子頸部及身體猛力切割16刀，導致妻子傷重不治，李男也持刀自殘。

士林地方法院一審時，認為李姓男子行為當時，因喝酒而致精神障礙程度，並使其辨識行為違法或依其辨識而行為的能力顯著減低，適用刑法第19條第2項減刑規定，判處8年徒刑。