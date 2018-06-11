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中央社

內湖男子酒後殺妻案 最高法院發回更審

中央社2018/06/11 18:59
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北11日電）台北市李姓男子被控酒後持刀砍妻16刀致死，二審台灣高等法院依殺人罪判處李男14年徒刑。全案經上訴，最高法院認為二審判決理由不完備，今將全案發回高院更審。

民國105年11月15日凌晨2時33分許，李姓男子與妻子在內湖區住處一起飲酒後起爭執，竟持水果刀朝妻子頸部及身體猛力切割16刀，導致妻子傷重不治，李男也持刀自殘。

士林地方法院一審時，認為李姓男子行為當時，因喝酒而致精神障礙程度，並使其辨識行為違法或依其辨識而行為的能力顯著減低，適用刑法第19條第2項減刑規定，判處8年徒刑。

經上訴，高院認為，李姓男子自行招致酒醉，依法不得減刑，原審判決有誤，撤銷改判；審酌李男犯後未坦承犯行，家屬也希望從重量刑等情狀，高院改判14年徒刑。

全案上訴至三審，最高法院認為，原判決對於李男喝酒時有無可能預見他會在酒後去殺人，並沒有明確認定，證據上也不足以證明李男有預見的可能，有採證違法及理由不備的違誤。

此外李男案發前有長期到精神科就診紀錄，他案發時、飲酒前的精神心智與辨識能力是否健全，飲酒時是否有可能預見酒後會殺妻，二審都未提出認定與證據，因此將全案發回更審。（編輯：李亨山）1070611

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