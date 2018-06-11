NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈主播成AV女優　山岸逢花美照連發張韶涵遭控棄養　首回應：問心無愧8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／我愛無菸淨鹿港　巡撿菸蒂好觀光

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/11 20:43
▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）
▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

彰化縣鹿港高中「古蹟解說團」去年在鹿港第一市場周邊撿菸蒂，7天下來就撿了2000多個，但環保人士認為，相關單位既然在公告的「無菸古蹟」裡，應該要從勸導做起，讓文化資產真的沒有菸蒂可以撿，彰化縣衛生局11日宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。


▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

根據衛生福利部國民健康署統計，臺灣每年約近2.5萬人死於吸菸，不僅吸菸危害國人健康，每年有3,000人死於二手菸害，平均約2至3分鐘，就有一名不吸菸者因他人吸菸而罹患疾病，可見支持無菸環境不僅是對自己，更對他人健康都有相當影響。


▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

鹿港素有「古蹟美鎮」之稱，彰化縣政府更進一步推動無菸古蹟政策，但仍有吸菸者亂丟棄菸蒂，導致古蹟內環境髒亂，造成大眾負面觀感，更有引發火災疑慮；彰化縣衛生局說，　2016年公告全縣50處的國定與縣定古蹟為「無菸古蹟」，其中有15處位於鹿港鎮，「無菸古蹟」的無菸範圍主要以室內為主，部分古蹟也有把廣場列入，只要是公告的場域都不能抽菸，也不能放置集菸盒。


▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

為愛護這方深具民俗色彩與藝文氣息的古樸美鎮，提升觀光品質並喚醒各界重視菸害與環境議題，彰化縣衛生局結合鹿港基督教醫院、鹿港鎮公所、鹿港高中及社區志工，擴大辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，維護古蹟清潔提升遊憩品質，更進一步融合鹿港高中學生古蹟解說團，於古蹟導覽時一併宣導古蹟室內、外全面禁菸，請遊客於觀光時只留下美好回憶，不留菸蒂。


▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

「既然沒有抽菸，也就沒有菸蒂！」古蹟解說團學生認為，我們自己都一再說「台灣最美的風景就是人」，那「無菸古蹟」也不應該只是口號，讓古蹟沒有「菸」害，讓癮君子在可以抽菸地方抽菸，更要做到菸蒂不落地，這才是終極之道。


▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字巡撿菸蒂無菸古蹟菸蒂古蹟解說團獵菸
再塑文化重鎮　大北港發展會議共商卦山月圓餐廳用餐　喜樂院生嚐鮮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan