影／我愛無菸淨鹿港　巡撿菸蒂好觀光

▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

彰化縣鹿港高中「古蹟解說團」去年在鹿港第一市場周邊撿菸蒂，7天下來就撿了2000多個，但環保人士認為，相關單位既然在公告的「無菸古蹟」裡，應該要從勸導做起，讓文化資產真的沒有菸蒂可以撿，彰化縣衛生局11日宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。

根據衛生福利部國民健康署統計，臺灣每年約近2.5萬人死於吸菸，不僅吸菸危害國人健康，每年有3,000人死於二手菸害，平均約2至3分鐘，就有一名不吸菸者因他人吸菸而罹患疾病，可見支持無菸環境不僅是對自己，更對他人健康都有相當影響。



▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

鹿港素有「古蹟美鎮」之稱，彰化縣政府更進一步推動無菸古蹟政策，但仍有吸菸者亂丟棄菸蒂，導致古蹟內環境髒亂，造成大眾負面觀感，更有引發火災疑慮；彰化縣衛生局說， 2016年公告全縣50處的國定與縣定古蹟為「無菸古蹟」，其中有15處位於鹿港鎮，「無菸古蹟」的無菸範圍主要以室內為主，部分古蹟也有把廣場列入，只要是公告的場域都不能抽菸，也不能放置集菸盒。



▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

為愛護這方深具民俗色彩與藝文氣息的古樸美鎮，提升觀光品質並喚醒各界重視菸害與環境議題，彰化縣衛生局結合鹿港基督教醫院、鹿港鎮公所、鹿港高中及社區志工，擴大辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，維護古蹟清潔提升遊憩品質，更進一步融合鹿港高中學生古蹟解說團，於古蹟導覽時一併宣導古蹟室內、外全面禁菸，請遊客於觀光時只留下美好回憶，不留菸蒂。



▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

「既然沒有抽菸，也就沒有菸蒂！」古蹟解說團學生認為，我們自己都一再說「台灣最美的風景就是人」，那「無菸古蹟」也不應該只是口號，讓古蹟沒有「菸」害，讓癮君子在可以抽菸地方抽菸，更要做到菸蒂不落地，這才是終極之道。



▲彰化縣衛生局辦理「我愛無菸鹿港 巡撿菸蒂好觀光」活動，透過學生與社區志工自發性巡撿菸蒂，並宣布，將會對鹿港古蹟周邊強化獵菸稽查。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※