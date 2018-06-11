微風藏內鬼！工讀生偷6百萬禮券　全拿去買iPhone

微風百貨竟藏內鬼！一名在微風信義廣場販促部的 20 多歲劉姓女工讀生，被發現自 2016 年 4 月起，趁著上班時間偷拿禮券，一年內共夾帶高達 630 萬元禮券，再利用這些未登錄的禮券到蘋果專賣店購買 iPhone ，上網變賣賺錢。經查後，台北地檢署依業務侵占罪將劉女起訴。
據了解，劉女自 2015 年 11 月開始至微風百貨打工，主要負責發放禮券工作，只要顧客消費達到門檻，就可憑發票至禮券部登錄並換取禮券使用。不過，去（ 2017 ）年 1 月間，微風百貨財務部查帳時發現，不僅禮券金額短少數百萬元，甚至在回收的禮券中，還有上千張沒有登錄的禮券，因此嚴重懷疑有內鬼，趕緊報案處理。
經警方調查，這些未登錄禮券來源都是微風復興南路本店的蘋果專賣店，並透過監視器畫面鎖定劉女，趁她再度持未登錄的禮券上門購買 iPhone 時，將人當場逮捕。劉女到案否認犯行，辯稱禮券是由別人提供，最後才坦承由於公司對於禮券管理鬆散，一時貪心而 A 走大量禮券，且大部分已花光。
檢警指出，劉女趁著上下班時間，前後陸續夾帶 630 多萬元禮券，面額多為 500 元。目前她僅償還 240 多萬元，尚有近 400 萬元還不出來，遭北檢依業務侵占罪起訴。