微風藏內鬼！工讀生偷6百萬禮券　全拿去買iPhone

微風百貨竟藏內鬼！一名在微風信義廣場販促部的 20 多歲劉姓女工讀生，被發現自 2016 年 4 月起，趁著上班時間偷拿禮券，一年內共夾帶高達 630 萬元禮券，再利用這些未登錄的禮券到蘋果專賣店購買 iPhone ，上網變賣賺錢。經查後，台北地檢署依業務侵占罪將劉女起訴。

據了解，劉女自 2015 年 11 月開始至微風百貨打工，主要負責發放禮券工作，只要顧客消費達到門檻，就可憑發票至禮券部登錄並換取禮券使用。不過，去（ 2017 ）年 1 月間，微風百貨財務部查帳時發現，不僅禮券金額短少數百萬元，甚至在回收的禮券中，還有上千張沒有登錄的禮券，因此嚴重懷疑有內鬼，趕緊報案處理。