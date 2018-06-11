法國國會辯論反假新聞法 必要性引質疑

總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年在競選期間，飽嘗網路謠言之苦。他今年初在新年媒體茶會中，承諾提出新法，專門對付選舉期間在社群網站上流竄的假新聞，防止外國政府藉謠言干預選情。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國國民議會近日針對共和前進黨（LREM）提出的反假新聞法草案進行全天辯論，但還有多達150處需要修正。

（中央社記者曾依璇巴黎11日專電）台灣、新加坡等地近期討論立法打擊假新聞的可行性，法國國會也準備立法，草案已經提出。但爭議在於假新聞難以精確定義，不少人質疑控制資訊反而有害民主，須要延長辯論。

他所創立的共和前進黨提出草案，主旨是防止有心人在選舉期間操縱資訊，避免有人利用錯誤消息從外部破壞法國的穩定。

但草案內容和立法意圖本身引起不小爭議，問題之一就是「假新聞」的定義。

草案內容所指的假新聞，是「對於事實的不完整或欺騙式的斷言或非難」。文化部長尼仙（FrancoiseNyssen）認為定義太廣泛，希望草案送到參議院審議時，定義修得更精確。

根據草案的其他內容，網路平台應公開接受匯款的金額，建置使用者舉報假新聞的系統，並在演算法上更加透明，還要接受法國最高視聽委員會（CSA）監督。

此外，若電視台的放送服務被外國政府控制或影響，有害國家基本利益，最高視聽委員會有權阻止或暫停放送服務。

左派和右派議員擔心，法案在預防假新聞的同時，會傷害媒體報導自由和言論自由，進一步危害民主，且現有法規對錯誤資訊已有規範。

因此，爭議不僅在於如何定義假新聞，還在於到底有沒有必要新訂定一套「反假新聞法」。

法國現有法律規定，無論以任何方式惡意出版、散布或再製假消息，危及公共安寧，可罰至少4萬5000歐元（約新台幣158萬元）。

報導引述巴黎政治學院（Sciences Po）教授芮尼耶（Dominique Reynie）的意見，法國1881年的法規早就能把假新聞定罪，記者的工作本來就是釐清假消息。決定（一則消息）對或錯的，不應該是國家。

右派的共和黨籍（LR）國會議員賈可布（Christian Jacob）認為，新法意在成立「思想警察」。極左傾向的「不屈法國」（FI）一派認為，這是企圖控制資訊。極右派領袖瑪琳‧雷朋（Marine Le Pen）表示，草案會扼殺自由，雖然確實該打擊謾罵、造謠和謊言，但現有法律應對已綽綽有餘。

共和前進國民議會黨團主席費宏（RichardFerrand）表示，草案不是針對記者，也不影響媒體調查自由，只是在選舉時期防止外來勢力影響結果。

根據報導，記者工會和媒體多不看好草案，批評不僅沒有用處，還有新聞審查的潛在風險。

這項備受爭議的草案原應於7日在國民議會表決，因有待討論的問題太多，可能要延到7月再處理。（編輯：廖漢原）1070611