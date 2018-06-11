NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

法國國會辯論反假新聞法 必要性引質疑

中央社2018/06/11 19:02
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者曾依璇巴黎11日專電）台灣、新加坡等地近期討論立法打擊假新聞的可行性，法國國會也準備立法，草案已經提出。但爭議在於假新聞難以精確定義，不少人質疑控制資訊反而有害民主，須要延長辯論。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國國民議會近日針對共和前進黨（LREM）提出的反假新聞法草案進行全天辯論，但還有多達150處需要修正。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年在競選期間，飽嘗網路謠言之苦。他今年初在新年媒體茶會中，承諾提出新法，專門對付選舉期間在社群網站上流竄的假新聞，防止外國政府藉謠言干預選情。

他所創立的共和前進黨提出草案，主旨是防止有心人在選舉期間操縱資訊，避免有人利用錯誤消息從外部破壞法國的穩定。

但草案內容和立法意圖本身引起不小爭議，問題之一就是「假新聞」的定義。

草案內容所指的假新聞，是「對於事實的不完整或欺騙式的斷言或非難」。文化部長尼仙（FrancoiseNyssen）認為定義太廣泛，希望草案送到參議院審議時，定義修得更精確。

根據草案的其他內容，網路平台應公開接受匯款的金額，建置使用者舉報假新聞的系統，並在演算法上更加透明，還要接受法國最高視聽委員會（CSA）監督。

此外，若電視台的放送服務被外國政府控制或影響，有害國家基本利益，最高視聽委員會有權阻止或暫停放送服務。

左派和右派議員擔心，法案在預防假新聞的同時，會傷害媒體報導自由和言論自由，進一步危害民主，且現有法規對錯誤資訊已有規範。

因此，爭議不僅在於如何定義假新聞，還在於到底有沒有必要新訂定一套「反假新聞法」。

法國現有法律規定，無論以任何方式惡意出版、散布或再製假消息，危及公共安寧，可罰至少4萬5000歐元（約新台幣158萬元）。

報導引述巴黎政治學院（Sciences Po）教授芮尼耶（Dominique Reynie）的意見，法國1881年的法規早就能把假新聞定罪，記者的工作本來就是釐清假消息。決定（一則消息）對或錯的，不應該是國家。

右派的共和黨籍（LR）國會議員賈可布（Christian Jacob）認為，新法意在成立「思想警察」。極左傾向的「不屈法國」（FI）一派認為，這是企圖控制資訊。極右派領袖瑪琳‧雷朋（Marine Le Pen）表示，草案會扼殺自由，雖然確實該打擊謾罵、造謠和謊言，但現有法律應對已綽綽有餘。

共和前進國民議會黨團主席費宏（RichardFerrand）表示，草案不是針對記者，也不影響媒體調查自由，只是在選舉時期防止外來勢力影響結果。

根據報導，記者工會和媒體多不看好草案，批評不僅沒有用處，還有新聞審查的潛在風險。

這項備受爭議的草案原應於7日在國民議會表決，因有待討論的問題太多，可能要延到7月再處理。（編輯：廖漢原）1070611

北韓代表團酒店開支 星外長...伊織毛巾海外首店選台灣 日...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan