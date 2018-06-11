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台中綠美圖工程無人投標　市府：近日重新招標

記者柳榮俊／台中報導2018/06/11 19:56
▲議員顏莉敏請建設局長黃玉霖簽署承諾書（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)
▲議員顏莉敏請建設局長黃玉霖簽署承諾書（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)

台中市議會今(11)日進行都發建設水利部分業務質詢，議員顏莉敏指出，市長林佳龍上任後，將原先的城市文化館以「不符合使用單位需求」理由逕行變更設計成台中綠美圖，而台中綠美圖工程原定去年底要完成招標簽約等程序，今年6月8日因無人投標，正式宣告「流標」。

台中市政府表示，由國際知名日籍建築師妹島和世設計的台中綠美圖，將在水湳智慧城實現「公園中的圖書館、森林中的美術館」未來工程完工後，規劃取得綠建築及智慧建築雙黃金級標章，工程進度全力以111年完工啟用為目標，打造全台首座結合圖書館和美術館雙館設計的城市美學新建築。

顏莉敏說，市長林佳龍將原先規劃完成的城市文化館以「不符使用單位需求」等理由變更設計為台中綠美圖，號稱打造「公園中的圖書館，森林中的美術館」，並與日本建築師妹島和世在媒體上宣布該建築物將成為台中新地標，然而細查綠美圖工程規劃的過程，處處有諸多疑點，比較市府105年10月和106年10月的兩份綠美圖專案報告，其工程預算從原先的24億1048萬增加為31億2349萬，啟用日期從109年12月改為111年，而樓地板面積也從原先城市文化館的6萬2720平方公尺減少至5萬8016平方公尺，不管是經費、期程、面積等，都有疑點須進一步釐清。

顏莉敏表示，市府本來預計台中綠美圖工程要於106年底完成招標並簽約程序，但遲至今(107)年5月才正式招標，不料，這座前身城市文化館的綠美圖，命運多舛，其一改再改、缺乏評估的結果，於今年6月8日正式宣告流標，也讓市長林佳龍一手主導變更的綠美圖，恐怕成為「空中樓閣」。

顏莉敏說，以北部的淡江大橋工程為例，該標案流標七次，今年第八次招標終於順利決標，但經費卻從原先的94億暴增至124.9億，就是因為技術和原物料等評估有所問題導致，顏莉敏憂心指出，台中綠美圖是否將重蹈淡江大橋覆轍，如果最後順利決標了，工程經費可能不只是現在的32億，工項也將跟原先設計有所出入。

建設局長黃玉霖表示，由於綠美圖的工程涉及都市審查及無障礙設計的改善，因此工程進度在此兩部分投入較多時間。

這項案子於5月7日上網公告招標、6月7日開標，在招標說明時，有8、9家營造商參與，由於整項工程以鋼骨為主，受到近年鋼價價格上漲影響，使得標案流標，將於近日重新招標。

在工程預算方面，黃玉霖說明，之前原本競圖時得標的樓地板面積，預計要興建6萬2,720平方公尺，在林市長上任前，得標建築師為規劃增設隔震構造、鋼構彈性設計及遮陽金屬格網等，導致每坪造價增加，因此希望減少樓地板面積至4萬5,000平方公尺。

但市府認為綠美圖使用面積仍應符合民眾及法令需求，經文化局與建築師溝通，最後將樓地板面積提升至5萬8000平方公尺；另考量建築安全，規劃增設隔震構造，且為了爭取黃金級智慧建築及黃金級綠建築標章，將加強節能、智慧性能等相關設施，盼將台中綠美圖打造為國際水準的指標性建築物。

關鍵字台中市議會水湳智慧城流標顏莉敏
星兒慢啡天使　行動咖啡車開賣再塑文化重鎮　大北港發展會議共商

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