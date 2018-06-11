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影／卦山愛的饗宴、喜樂憨兒歡喜來作客

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/11 20:53
▲彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）
▲彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

財團法人基督教瑪喜樂基金會二林鎮喜樂保育院院生，11日中午到彰化市卦山月圓餐廳用餐，院生們向來吃團膳，見到西餐廳的餐點有飲料、冰品及主餐，讓院生們感到非常新奇，在喊開動後，幾乎每位院生都把盤中的食物吃得精光，興奮不已


▲彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

「卦山月圓」景觀餐廳持續10年從未間斷邀請喜樂憨兒來作客，今年安排12梯次350位師生前往用餐，受邀的孩子們心情雀躍無比，臉上難掩興奮笑容，餐廳外面的枕木步道、遊戲區和自然工法的人工水道，適合喜樂憨兒的休憩空間，讓孩子擁有不同的生活體驗，不但吃的盡興，玩的快樂，更創造美好的回憶。


彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

懂得付出是幸福的起點，董事長陳錦福及副總王惠君看見喜樂的孩子們喜樂單純的心，他們將愛化為實際行動，持續的招待喜樂憨兒享用美食，讓喜樂憨兒在院內學習的餐桌禮儀，有機會派上用場，包括坐姿要端正、口中有食物應避免說話、公筷母匙、小口進食並細嚼慢嚥等。


彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

瑪喜樂基金會田尾小作所30位服務對象，11日很高興安排戶外教學課程，進入餐廳時，服務生即送上一道道色香味俱全的餐點，為每個孩子提供無微不至的貼心服務，今天的主食以義式焗烤為主，輔以香酥可口的炸物拼盤、搭配香甜味美的水果奶酪為飯後甜食，讓參與的服務對象不僅吃的巧，更能顧及到飲食的均衡及健康。


▲彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

王惠君表示，敬佩瑪喜樂阿嬤愛的精神，生命的價值不在外在，而是在乎給出愛，我們只是用小小的力量為他們做一點小事，卦山圓餐廳邀請喜樂憨兒來作客，真的是我們的福氣，我們所提供的餐點，希望每位大、小朋友都喜歡。


▲彰化市卦山月圓餐廳邀請「喜樂保育院」到餐廳用餐，讓院童們難得體驗外出享用美食，院生們感到非常新奇，興奮不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，卦山月圓是一間有溫度的餐廳，喜樂憨兒有時會有特殊的情況，不自覺的發出比較高頻率的聲音，感謝服務人員對喜樂孩子的接納，更感謝卦山月圓用餐的所有客人，以同理心來接納陪伴他們。

 

關鍵字景觀餐廳義式焗烤炸物拼盤喜樂保育院餐桌禮儀
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