范冰冰逃稅風暴 港媒：共軍插手娛樂圈恐遭整頓

（中央社台北11日電）中國名嘴崔永元日前爆料藝人逃漏稅一事又有新發展。有報導指出，此事讓中共開始關注演藝圈中的軍方勢力，除戰狼、紅海行動等電影遭狠批，軍方背景的華誼兄弟大股東更質押股權套現自保。

崔永元5月24日起在微博連番質疑出演電影「手機2」的范冰冰，簽下片酬各為人民幣5000萬元（新台幣2.34億元）及1000萬元的「一陰一陽大小合同」。

「手機2」導演為馮小剛，由具軍方背景的華誼兄弟出品。

香港蘋果日報報導，華誼兄弟是中國知名影視企業，由王中軍、王中磊兄弟創立，旗下藝人包括李晨、李冰冰及Angelababy等。華誼兄弟與馮小剛合作密切，不少馮小剛執導的電影皆由華誼兄弟投資。