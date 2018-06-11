NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

環保署：外帶吸管2025年才限制

中央社2018/06/11 19:21
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜台北11日電）環保署明年擬禁止4大公共場所提供內用者塑膠吸管政策引發外界質疑，環保署副署長詹順貴說，此波限制是針對內用者，外帶部分要到2025年才有限制，民眾不用過度憂慮。

環保署8日預告草案，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，預計2019年7月1日上路。

不過，此草案預告後卻引起外界熱議如何飲用珍珠奶茶，甚至擔憂珍珠奶茶文化會被消滅，連義美總經理高志明都在臉書（Facebook）發文為珍珠奶茶請命，呼籲「限塑政策」不應該是鐵板一塊，應為珍珠奶茶開一扇窗。

對此，詹順貴告訴中央社記者，8日的預告是禁止提供「內用者」塑膠吸管，民眾購買珍珠奶茶大多是外帶，因此這波限制跟珍珠奶茶其實沒有太大關係。

詹順貴表示，外帶吸管要到2025年才會限制，2025年距今還有充分時間，大家可以針對吸管是否有替代材質、吸管是不是必需品等進行討論，也能充分跟業界研議、與外界對話，外界認為會造成不便或是應替珍珠奶茶留一扇窗等意見，都是過度的憂慮。

另外，針對民眾提出吸管被限制使用後就不能喝珍珠奶茶一事，詹順貴也舉例反問，大家去冰品店吃剉冰或是包心粉圓時「會用吸管嗎」。

詹順貴說，包含美國、英國等國家都已經開始重視吸管的問題，也陸續禁用，希望民眾可以思考一下，是否能忍受一點點的不方便，讓海洋生物有更多喘息、生活的空間。（編輯：張芷瑄）1070611

高雄通往機場門面道路 轉爐...499吃到飽建功 電信業5...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan