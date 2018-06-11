影／跨國藝術交流　大葉大學與印尼西普拉大學兩校聯展

策展人、大葉大學視覺傳達設計學系副教授鄧婉玲表示，此次大葉大學參展的作品是邱泰寬老師、黃柏維老師素描課程的成果，也是大一學生第一次參展，印尼西普拉大學則是選出10幅優秀畫作在台灣共同展出。



▲大葉大學與印尼西普拉大學以「民間軼事與傳說」為創作主題，舉辦兩校聯展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

兩校聯展由印尼西普拉大學與大葉大學各提供五個當地民俗故事，學生可以畫自己國家的民間傳說，也可以畫對方國家的。民間故事是口耳相傳留下的，有時候同一個故事會有很多版本，藉由不同學生的想像來詮釋，不只是畫技方面的交流，彼此也能更認識異國文化在想法上的差異，比如台灣常聽到的虎姑婆，是擬人化形象的，但印尼學生對這個故事的想像卻是一隻完整的老虎。



▲大葉大學視傳系學生歡迎大家到校內的沐習坊，參觀他們與印尼西普拉大學的作品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

大葉視傳系一年級學生余沛嵐指出，印尼民間故事跟台灣民間故事不太一樣，比如「普蘭巴南寺廟和塞武寺的傳說」是一個悲傷的故事，王子喜歡公主，但公主一直出難題刁難王子，但王子完成任務後又出爾反爾，不願跟王子結婚，擁有法力的王子最後把公主變成石頭，但王子實在太愛公主了，因此也流下傷心的眼淚。這個故事讓她印象深刻，她畫下王子默默哭泣的畫面，傳達王子心中深切的愛。



▲大葉大學視傳系大一的余沛嵐，畫下流淚的王子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

大葉視傳系大一生王采妮說，她畫的是印尼「Jaka Tarub和七個女神」的民間故事，很多人覺得七仙女下凡在森林洗澡，被打獵的男子發現那一幕比較好發揮，但她覺得故事尾聲更發人省思，所以她設計了找回羽衣的仙女飛回天庭，凡間的老公與女兒相擁而泣，女兒手裡握著母親羽衣的畫面，象徵仙女很想家，凡間的家人也很想她。