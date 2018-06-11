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499吃到飽建功 電信業5月業績報喜

中央社2018/06/11 19:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北11日電）電信業5月財報出爐，受惠499吃到飽熱潮，台灣大哥大表示，間接帶動OTT相關加值服務及創新應用業務推廣；中華電5月整體行動通信營收也較去年同期增加。

台灣大哥大5月每股賺0.55元，贏過中華電信的0.46元和遠傳電信的0.3元，蟬聯獲利王寶座。

台灣大哥大公布5月自結合併營收新台幣100.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為30.3億元，營業利益18.9億元，稅後淨利15.1億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.55元。

自結今年前5個月合併營收498.6億元，EBITDA為139.8億元，營業利益82.8億元，稅後淨利為62.3億元，EPS為2.29元，達成全年財測目標的46%。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5月消費者4G資費選擇轉為具上網優惠的門號案，間接帶動OTT（Over The Top，通常是指內容或服務建構在基礎電信服務上，不需要網路業者額外的支援）相關加值服務及創新應用業務推廣，並降低客戶維繫及取得成本；在電子商務方面，受惠於母親節活動，營收強勁成長。

中華電信5月合併自結營收195.1億元，營業成本及費用為149.8億元，營業淨利為45.2億元，稅前淨利為45.6億元，歸屬於母公司業主淨利為35.6億元，每股盈餘為0.46元。與第2季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。

中華電指出，5月整體行動通信營收較去年同期增加，主要受惠於客戶踴躍申辦5月推出499行動促銷方案，使整體行動服務營收較去年同期增加，銷貨收入微幅增加。

遠傳電信5月合併總營收72.99億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.56億元與9.84億元，5月單月每股盈餘 (EPS)為0.3元。

今年累計至5月，遠傳合併總營收為362.43億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為115.92億元與42.95億元，自結稅後每股盈餘 (EPS)為1.32元。（編輯：鄭雪文）1070611

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