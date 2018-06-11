台中夜市觀光美食宴 傳統辦桌方式呈現

（中央社記者郝雪卿台中11日電）為推廣台中特色夜市，台中市經濟發展局今天表示，將推出中華路夜市、昌平夜市、大甲蔣公路夜市美食饗宴，將各夜市最具代表性的人氣美食，以傳統辦桌方式完整呈現。

為迎接台中世界花博的到來，經發局指出，今年度夜市美食饗宴將活動分3個場次，首場辦桌由中華路夜市打頭陣，接續為昌平觀光夜市與大甲蔣公路觀光夜市。

中華路觀光夜市位於台中市中區，是台中著名夜市之一，經發局表示，市府為解決繼光街周邊環境問題，在50年代將攤販遷移集中至中華路一帶設攤，就此形成中華路觀光夜市，並於民國95年起納入市府管理，是台中極具歷史文化意義的夜市。