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中央社

台中夜市觀光美食宴 傳統辦桌方式呈現

中央社2018/06/11 19:29
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）為推廣台中特色夜市，台中市經濟發展局今天表示，將推出中華路夜市、昌平夜市、大甲蔣公路夜市美食饗宴，將各夜市最具代表性的人氣美食，以傳統辦桌方式完整呈現。

為迎接台中世界花博的到來，經發局指出，今年度夜市美食饗宴將活動分3個場次，首場辦桌由中華路夜市打頭陣，接續為昌平觀光夜市與大甲蔣公路觀光夜市。

中華路觀光夜市位於台中市中區，是台中著名夜市之一，經發局表示，市府為解決繼光街周邊環境問題，在50年代將攤販遷移集中至中華路一帶設攤，就此形成中華路觀光夜市，並於民國95年起納入市府管理，是台中極具歷史文化意義的夜市。

中華路觀光美食饗宴將於24日晚上6時30分在中區中華親水公園開席，經發局指出，有別以往逛夜市邊走邊吃的印象，美食宴以辦桌方式，讓客人舒適就坐，細細品味每道夜市人氣小吃，一次擁有最豐富的美食體驗。

經發局表示，中華夜市饗宴將推出廣東粥、蚵仔煎、木瓜牛奶等13道中華夜市知名小吃，總價值超過新台幣5000元，這次以1桌3500元優惠價格回饋民眾，想要報名者請即早訂桌，額滿為止；另外昌平觀光夜市美食宴將於7月16日舉行、大甲蔣公路觀光夜市美食宴將於8月19日舉行。（編輯：施燕飛）1070611

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