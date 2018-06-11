章魚哥掰掰！俄羅斯神貓經官方認證　將神準預測世足賽

提起章魚哥是否會勾起大家對世足賽的回憶，擁有神奇預測能力的章魚哥擁有許多預測神準的輝煌紀錄，雖然牠已在2010年過世，但一到世足賽，總讓人懷念牠神準能力。身為今年世足賽地主國的俄羅斯，在日前推出神貓－「阿基里斯」（Achilles），擁有一身雪白身影的牠，出生於聖彼得堡的艾米塔吉博物館（Hermitage Museum），作為一隻神奇的聾啞貓，其可愛的模樣和神準的事蹟，似乎極有超越章魚哥的潛質呀！
章魚哥在2010年去世後，其實各國都紛紛推出所謂的動物半仙來搶占名頭，不僅有巴西烏龜、德國大象、杜拜駱駝、中國貓熊，連台灣都曾有天竺鼠半仙，可惜這些動物命中率都不及章魚哥。霸氣的俄羅斯在日前推出聾啞神貓「阿基里斯」，似乎想如同盲眼神婆一般，因為器官的缺失，反而讓牠專注力更優秀，尤其這也讓牠不容易受到外界聲音的干擾，可以專注在預測上。
身為新一代的神貓，在去年洲際國家盃足球賽，四場命中三場，準確預言了冠軍隊。預測賽果的方法也很簡單，就是在兩盤插著雙方國旗的貓糧中擇一，選中吃掉的那碗即為冠軍。看來新一代的神喵還是個正統吃貨呢！目前博物館正在幫牠訓練有關世界盃的預測，還有嚴格控管飲食，畢竟在世界盃上看來可有得吃了！
阿基里斯更是頭一個獲得全世界第一隻世足賽「粉絲證」的動物。之前動物因為證件照問題，被規定不能持有「粉絲證」。有了這張證照，阿基里斯就可以進入足球場觀賽，看來到時候牠一定會到現場和球迷同樂啦！
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