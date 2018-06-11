章魚哥掰掰！俄羅斯神貓經官方認證　將神準預測世足賽

提起章魚哥是否會勾起大家對世足賽的回憶，擁有神奇預測能力的章魚哥擁有許多預測神準的輝煌紀錄，雖然牠已在2010年過世，但一到世足賽，總讓人懷念牠神準能力。身為今年世足賽地主國的俄羅斯，在日前推出神貓－「阿基里斯」（Achilles），擁有一身雪白身影的牠，出生於聖彼得堡的艾米塔吉博物館（Hermitage Museum），作為一隻神奇的聾啞貓，其可愛的模樣和神準的事蹟，似乎極有超越章魚哥的潛質呀！

章魚哥在2010年去世後，其實各國都紛紛推出所謂的動物半仙來搶占名頭，不僅有巴西烏龜、德國大象、杜拜駱駝、中國貓熊，連台灣都曾有天竺鼠半仙，可惜這些動物命中率都不及章魚哥。霸氣的俄羅斯在日前推出聾啞神貓「阿基里斯」，似乎想如同盲眼神婆一般，因為器官的缺失，反而讓牠專注力更優秀，尤其這也讓牠不容易受到外界聲音的干擾，可以專注在預測上。