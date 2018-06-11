影／鹿港傳疑似選舉暴力　副主席郭熤水掛彩

▲鹿港警分局也將涉嫌傷人的男子移送地檢署。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

年底多合一基層選舉日漸激烈，彰化鹿港鎮發生首宗選舉暴力疑案，鹿港鎮代會副主席郭熤水9日晚間與前副主席許志育因敬酒糾紛打起來，郭熤水被打到門牙都斷了，鹿港警分局傳訊許等3人，警方依傷害、恐嚇罪嫌將許志育等3人函送彰化地檢署偵辦。

彰化縣長魏明谷11日上午前往鹿港慰問鹿港鎮代表會副主席郭熤水，魏明谷呼籲所有縣民能夠秉持著法治的精神，選賢與能，參選的候選人用民主的風度參與這次選舉，讓彰化縣五合一的選舉都能夠乾乾淨淨，不僅沒有賄選，也沒有暴力事件發生彰化縣貫徹維護選前治安，不容暴力涉入選舉。

由於外界均傳聞雙方衝突與選舉有關，可能與郭熤水有意參選下屆鹿港鎮代會主席有關，也有傳聞是因郭熤水支持欲參選鹿港鎮長的施性鍾，雙方早有恩怨。郭熤水出面控訴9日晚間在鹿港東興宮廟會活動中，被許志育罵三字經， 還和多名小弟痛毆他，不僅門牙斷了，頭被打傷，全身淤傷。



▲鹿港鎮代會副主席郭熤水參加廟會遭暴力打斷門牙，彰化縣長魏明谷慰問郭熤水。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

郭熤水和許志育均否認衝突和選舉有關，郭熤水說，他連鎮代都還沒選上，現在說選主席太早了，也否認支持施性鍾，表示他和施性鍾、潘順良都是朋友，他很難說要支持誰。

魏明谷表示，年底五合一選舉快要到了，這次，發生這起事件，已責令警方積極查辦，此外，面對即將到來的選舉，縣府結合彰化縣警察局、調查站以及地檢署相關單位，積極查察賄選以及選舉暴力，不遺餘力。



▲鹿港警分局也將涉嫌傷人的男子移送地檢署。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

有關鹿港鎮代表會副主席乙案，警方獲報後，彰化縣警察局長林順家相當重視，並立即派人組成專案小組，查獲涉嫌人，彰化縣警局遣責暴力行為，重申嚴正執法之決心，並擴大釐清追查是否仍有其他共犯涉案，秉持勿枉勿縱，年底選舉將至，警方有決心並有能力維護選舉治安。