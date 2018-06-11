菲國計畫購買潛艦 提升國防能力

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）被認為在南海爭議上過度向中國示好的菲律賓，正積極推動野心勃勃的軍事現代化計畫，包括在2023年前後購買潛艦，以提升國防能力。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今晨在國防部升旗典禮後接受菲國媒體訪問時透露，馬尼拉正考慮購買潛艦。

羅倫沙納說，潛艦採購將是第3階段軍事現代化計畫的一部分，而潛艦的製造可能耗時5至8年，因此菲國擁有潛艦時，杜特蒂總統也已結束任期。

杜特蒂於2016年6月底上任，在外交政策上一改前政府的作風，在南海爭議上轉趨低調，也擱置了國際仲裁有利結果，以修補與北京的關係。他將於2022年卸任。