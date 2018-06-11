NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈主播成AV女優　山岸逢花美照連發張韶涵遭控棄養　首回應：問心無愧8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

菲國計畫購買潛艦 提升國防能力

中央社2018/06/11 19:32
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）被認為在南海爭議上過度向中國示好的菲律賓，正積極推動野心勃勃的軍事現代化計畫，包括在2023年前後購買潛艦，以提升國防能力。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今晨在國防部升旗典禮後接受菲國媒體訪問時透露，馬尼拉正考慮購買潛艦。

羅倫沙納說，潛艦採購將是第3階段軍事現代化計畫的一部分，而潛艦的製造可能耗時5至8年，因此菲國擁有潛艦時，杜特蒂總統也已結束任期。

杜特蒂於2016年6月底上任，在外交政策上一改前政府的作風，在南海爭議上轉趨低調，也擱置了國際仲裁有利結果，以修補與北京的關係。他將於2022年卸任。

反對派人士指責杜特蒂過度向中國示好，好到出賣國家尊嚴與主權。但杜特蒂強調，馬尼拉目前沒有與北京硬碰硬的本錢。

菲國第3階段軍事現代化計畫可能在2023年開始實施。

第2階段軍事現代化計畫，上個月已獲杜特蒂批准，預定今年內啟動，2020年以前完成，重點項目包括12架多用途戰鬥機和1艘全新飛彈驅逐艦。

羅倫沙納說，潛艦是第3階段的重心，但國防部現在已經開始物色購買的對象，包括俄羅斯和南韓。

被問及為何考慮購買潛艦，羅倫沙納回應：「這是菲國維護安全所需，鄰國多數已經擁有潛艦，如馬來西亞、印尼、新加坡和越南等，我們是唯一沒有潛艦的東協國家。」

菲律賓是海洋國家，擁有7641座島嶼，依國際法可管轄的海洋面積是陸地的8倍，海岸線則為美國的兩倍長，但在政府長期忽視的情況下，海軍力量遠遠落後於區內其他國家。（編輯：高照芬）1070611

伊拉克選後待重新計票 票匭...論功行賞發獎金 廠商調薪...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan