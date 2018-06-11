論功行賞發獎金 廠商調薪模式改變

薪資議題一向牽動台灣民眾的敏感神經，實質經常性薪資倒退17年的情況也確實未改善，行政院因而在今年5月端出改善低薪的短中長期策略，包括公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化及提高時薪等5大短期措施，以及5大中長期因應措施，盼有效提升薪資，讓經濟持續發展。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）儘管實質經常性薪資仍不及2001年的水準，今年1至4月實質總薪資新台幣5萬5556元，已創下歷年新高；主計總處官員說明，這是因廠商調薪模式改變，傾向發放獎金而非調整月薪所致。

台灣存在低薪問題，但據主計總處調查顯示，薪資成長的力道已經開始增強，今年4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬729元、年增2.27%，年增幅已經連5月超過2%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨也指出，其實民眾關切的實質經常性薪資倒退的數字，從另一角度來看，是廠商調薪模式改變所造成的結果。

先從不同數字所代表的意義來解析，主計總處受僱員工薪資調查的薪資，指的是廠商支付給員工的工作報酬，包含經常性薪資（含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的「月薪」）及非經常性薪資（年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等），兩者合計稱為總薪資；而「實質」指的是經消費者物價指數平減後的結果。

潘寧馨指出，今年1至4月「實質經常性薪資」平均為3萬8107元，不及2001年3萬8172元的水準，但今年1至4月「實質總薪資」5萬5556元，已創下歷年新高。

潘寧馨說明，近幾年薪資調查可以看出二大趨勢，一是廠商調薪從早期全面調薪、改為論功行賞式的個別調薪，二是廠商更傾向發放獎金來取代調升經常性薪資。

以5月底發布的廠商調薪調查結果來看，廠商調薪考慮的重要因素，以「員工個人表現」占比達49.9%最高、為調薪關鍵，其次是「營利狀況較佳」、占比36.5%；潘寧馨表示，由此可見，廠商調薪是從「有功再賞」的角度出發。

潘寧馨表示，愈來愈多廠商選擇發放獎金而非調升經常性薪資，使得實質經常性薪資的增速相對平緩，甚至倒退17年，實質總薪資則可創下歷史新高；而非經常性薪資的增幅明顯大於經常性薪資，可看出薪資仍具成長動能、並非全面倒退，只是廠商調薪模式改變，使得薪資結構連帶受影響所致。（編輯：林孟汝）1070611