南山廣場租金創高 商仲：推升信義商圈租金

（中央社記者韋樞台北11日電）台北市信義計畫區全新辦公大樓南山廣場今天亮相，廣場高樓租金每坪超過新台幣5000元，創台北市辦公租金新高。商仲說，未來有聯合報大樓及富邦A25大樓完工，將推升信義區租金。

南山人壽斥資500億元打造的南山廣場亮相，南山人壽董事長杜英宗表示，南山廣場是台灣最高級的商辦，目前出租率約9成；據了解，南山廣場為台北市目前租金最貴的商辦大樓，高樓層每坪租金達5000元，超越附近的台北101大樓及國泰置地大樓的3800元到4500元。

外商商仲第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，與南山廣場相鄰的101西元2004年啟用，分低、中、高不同樓層每坪月租金約3600元、3800元與4000元，空置率在5%以下；2015年完工的國泰置地廣場分低、高樓層，每坪月租金介於3800元到4200元間，空置率也在5%以下。