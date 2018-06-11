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足球／陳昌源：代表台灣是人生最美好的時刻

記者鍾東穎／台北報導2018/06/11 19:58
▲以「足球貴公子」陳昌源為主角的紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」今(11)日舉辦發布會。（圖／主辦單位提供）
▲以「足球貴公子」陳昌源為主角的紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」今(11)日舉辦發布會。（圖／主辦單位提供）

以「足球貴公子」陳昌源為主角的紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」今(11)日邀請媒體搶先欣賞20分鐘精華片段，陳昌源透露自己也是首次看，雖然事先就預告自己不會哭，但其中與家人互動片段仍讓他內心相當激動。

「選擇代表台灣是人生最美好的一刻。」紀綠片中陳昌源真摯地說。台法混血出生於比利時的他，外公是台灣人，曾是比利時U19國家隊成員，後受台灣邀請，最後因外公與父親的關係決定披上中華隊戰袍。

紀綠片中實景前往夏維耶青訓出身的比利時第一豪門安德列赫足球隊，以及效力超過七年的比利時梅赫倫足球隊，並實際訪談球隊、隊友、球迷，說明身處歐洲頂級聯賽競爭的夏維耶的傑出程度，同時也深入夏維耶於布魯塞爾的家中與家人訪談，不僅讓台灣球迷有機會透過紀錄片，身歷其境歐洲職業球員的生活，並一窺台灣足球英雄許多不為人知的成長故事。

「不知道爸爸會說那麼多，因為他是比較害羞內向的人。從來沒聽過爸爸聊過我的事。」陳昌源還笑說當初大學讀法律是爸爸建議的，「如果不知道要做什麼，那就當律師吧。」紀綠片中也出現陳昌源小時候與外公的合照，讓他相當有感觸。

陳昌源說，「爺爺從小帶我長大，我們很親密，謝謝爺爺給我這個機會能代表台灣很開心，只要回到台灣就會想起爺爺。」陳昌源將首戰球衣獻給爺爺，不過爺爺於2016年逝世，未能看到去年雙十退役戰。

紀錄片由全台灣團隊自行籌資五百萬獨立製作，不過還未能找到上映商，目前僅有鐵粉見面會現正售票播映，製片林凡舜表示，若見面會門票能售完，盡全力讓它能在台灣五都上映。


▲陳昌源未來預計規劃陳昌源足球8年計畫。（圖／鍾東穎攝 , 2018.06.11）

關鍵字足球貴公子陳昌源敢夢者：最後一擊 陳昌源
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