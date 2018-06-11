蔡總統視導國軍部隊　提前向官兵賀端節

蔡總統上午首站前往陸軍航空602旅，聽取部隊任務概況簡報，前往棚廠瞭解直升機訓練及維保作業流程，隨即視導UH-60M直升機模擬機訓練，並在午間與官兵會餐，提前向官兵們祝賀端午佳節愉快。

（軍聞社記者李一豪臺中11日電）端午節將屆，蔡英文總統今日視導中部地區國軍部隊，向官兵賀節及慰勉辛勞，重申國防建軍的原則在於「實」，唯有每天「務實」演練、「確實」檢討修正，建立「踏實」作業程序，才是國軍「精實」戰力的基礎。

下午，蔡總統轉往陸軍58砲指部，視導部隊戰備演練，包括「復仇者飛彈系統」、「雷霆2000多管火箭砲車」及「M109A2自走砲」射擊指揮聯合實兵操演；隨後前往第5地支部運輸兵群，瞭解營舍現況及官兵生活設施，並至駕訓場地視導駕駛訓練及軍品裝卸載作業流程。

蔡總統與官兵會餐時致詞表示，很高興在端午節前夕與大家見面，今天不只是佳節前的慰勞，更要肯定部隊同仁在「漢光34號演習」中的表現，上週她在清泉崗基地親眼見證國軍的精實戰力，部隊表現確實讓國人印象深刻。

蔡總統指出，國軍不只是漢光演習期間辛苦，事實上，軍人的職責就是時時刻刻保持警戒，確保國家安全，而共軍近來動作頻繁，不只是我國國家安全受到威脅，更是單方面影響區域和平穩定；總統提醒全體國軍部隊，面對挑戰，更要強化憂患意識，用最堅強信念，做好每天的戰訓本務，只要國軍保持最堅強的戰力，國家安全就有百分之百的保障。

蔡總統表示，敵人的威脅越大，就更要堅持國防建軍的基本原則，總統特別重申上週曾強調的，國防建軍原則，就在於ㄧ個「實」字，只有每一天都「務實」演練，後續「確實」檢討修正，並建立「踏實」作業程序，日復一日累積，才是國軍「精實」戰力的基礎。

蔡總統表示，她曾要求讓部隊更專注於任務本身，減少不必要文書和庶務，從馮世寬前部長開始，到現在的嚴德發部長，國軍文化真的進步很多，令她感到相當欣慰。

「當然，好還要更好。」蔡總統籲請所有國軍官兵，特別是幹部，做每ㄧ件事之前，都要把「實」這個字放在心思上，不要讓外界笑國軍只會發小卡、填表格，而是實實在在地做事，不做虛功，更不需要表面工夫。

蔡總統重申，當國軍認真確實執行任務時，她就是國軍的靠山，ㄧ定支持國軍，現在政府優化年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，也持續以實際作為改善營區生活環境、工作條件，以及個人裝備；臺灣社會越尊敬國軍，就會有更多人才願意投身軍旅，國軍的戰力才會更堅強。

蔡總統說，她知道許多官兵為執行任務，犧牲了與家人相處的時間，也有許多人為了捍衛國家安全，幾乎全家都投身軍旅；總統特別向大家介紹今日示範操作模擬機的林青青上尉與邱琪兒上士，總統說，林青青上尉的丈夫彭新煌中尉，與她一樣都是黑鷹直升機的飛行員，而邱琪兒上士的弟弟邱智彬中士，也和她在同一個單位服務。

蔡總統表示，部隊裡還有很多像他們這樣的例子，夫妻或兄弟姐妹一起在部隊服務，國家一定會更用心來照顧大家，「我說到一定做到，大家放心。」

最後，蔡總統再次祝福全體官兵佳節愉快，並親自頒發加菜金，慰勉國軍保家衛國的辛勞。

包括國安會秘書長李大維、副祕書長陳文正、國防部長嚴德發，以及陸軍司令王信龍上將等人，均陪同總統出席視導行程。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社