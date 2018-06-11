參謀本部官兵權益保障委員會頒聘　確保官兵權益

委員會議下午於國防部博愛營區舉行，潘副總長致詞時首先感謝各位委員的支持與辛勞，潘主委表示國防部參謀本部官兵權益保障委員會是因應國軍官兵權益保障會設置要點修正，而於107年2月1日設置，希藉由權保會委員的審議，協助所屬部隊落實依法行政的觀念，同時也是在教育國軍各級軍、士官、兵了解個人權益保障的正確概念，參謀本部官兵權益保障委員會設立迄今，藉由委員提供秘書處的專業意見與各處分單位的自我審查，先期發現行政上的疏漏，由處分單位自我修正，並給予適切的處置，在人權保障方面確有長足的進步，未來也希望持續借重諸位委員豐富的專業知識與工作經驗，讓國軍官兵權益的保障，更落實而深化。

下午的會議在相關業務報告後，隨即針對官兵申訴案件進行審議，並邀案件申訴當事人與相關單位承辦人員出席，分別提出相關案件說明和委員專業意見，進行審議與表決。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社