沈一鳴主持戰略溝通學術研討會　勉活用技巧提升效能

研討會上午在復興崗校區舉行，沈副部長致詞時首先謝謝學者專家出席分享經驗心得，讓與會人員得以學習成長，也代表部長感謝在場人員在上周漢光演習期間的辛勞與付出，使演習能順利完成，國防部從103年開始每年都舉辦戰略溝通的專題講座，今年改變型態以學術研討會來呈現，最主要的目的是希望國軍最重要的幹部能夠對戰略溝通的本益、目的、運用策略及效能評估有更進一步的了解。

沈副部長也提出戰略溝通的兩個重點做分享，第一個是請大家不要陷入戰略溝通這個名詞表象的框架，侷限在媒體、文宣的範疇，事實上戰略溝通可以直接、間接、可以迂迴，互動關係是多元的，它是以硬手段或者軟手段，透過極有效率的方法來影響客體，改變他、影響他的意志或是行為，達到主體所希望的目標，過程就叫做戰略，它其實是一種策略性的溝通，大家要跳脫以往的窠臼，用全新的觀點來看待戰略溝通；第二點，是希望大家要活用在今日所學到的知識在生活、工作上，一定可以事半功倍。

接著，國防部前副部長陳永康也以自身的豐富經驗做深入淺出的專題分享，並擔任論文發表主持人，由佛光大學張中勇教授、政戰學院院長余宗基少將、銘傳大學倪炎元教授、中央警察大學黃秋龍副教授等人擔任評論人，世新大學胡光夏教授、國防大學方鵬程副教授、陳竹梅講師、謝奕旭副教授、劉興祥助理教授、康力平助理教授、傅文成副教授、董慧明助理教授，發表「國際恐怖組織媒體宣傳之研究」與「我國戰略溝通機制審視與精進之芻議」等4篇論文，專業分析與看法，讓與會人員獲益良多。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社