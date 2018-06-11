川金會》務求滴水不漏　新加坡派最強傭兵廓爾喀軍人維安

眾所矚目的川金會將於 12 日在新加坡聖淘沙舉行，估計東道主新加坡政府花費近4.5億美元舉辦這場世紀峰會。為求維安滴水不漏，新加坡派出有「最強傭兵」之稱的廓爾喀軍人維安。
廓爾喀是尼泊爾中西部的一個省，廓爾喀傭兵最早是來自該地區。廓爾喀人雖然個子矮小，但是具備山地民族的尚武精神，個性強悍、英勇善戰，因此英國殖民南亞時，在1815年開始招募廓爾喀傭兵，為英女王效力。
廓爾喀戰士引以為傲的特有武器為「廓爾喀彎刀」，這種刀外型類似狗的後腿，刀背很厚，刀鋒卻像刮鬍刀一樣鋒利，是廓爾喀戰士的殺敵利器。
廓爾喀傭兵幾乎參與了英國所有的戰爭，鎮壓了英國殖民地的獨立運動，包括鎮壓19世紀的印度獨立運動，對殖民地反抗者血腥鎮壓。兩次大戰期間，大約有20萬廓爾喀傭兵加入英軍作戰。2001年反恐戰爭爆發後，廓爾喀傭兵也投入阿富汗與伊拉克戰場，並曾在阿富汗擔任保護哈利王子的任務。1997年香港回歸前，廓爾喀士兵曾長期駐紮香港，被視為駐港英軍的拳頭部隊。
1962年中印邊界戰爭期間，受雇於印度的廓爾喀傭兵也曾與中國大陸人民解放軍交戰，對解放軍造成嚴重傷害。在中方戰勝後，解放軍團長王應龍下令用隆重軍禮厚葬廓爾喀士兵，以示對他們作戰精神的敬佩。
▲為求川金會維安滴水不漏，新加坡派出有「最強傭兵」之稱的廓爾喀軍人維安。（圖／達志影像 ／美聯社)