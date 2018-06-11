北美生技展獲好評 北市府催生生技聚落 南港BOT每

2018 年北美生物科技展（2018 BIO International Convention）圓滿落幕，在為期四天展期中，「臺北展示區」於開展首日即湧爆人潮，展期更吸引絡繹不絕的國內外企業前來參觀洽詢，顯示今年北市府及五大參展廠商展覽主題深獲與會專家人士好評，展出成效也獲不少國際大廠與投資者肯定，下階段將搭建起實質合作平台。此外，市府積極與中央生醫產業發展方案接軌，規劃中的生技產業聚落，其中南港生技產業聚落 BOT 案，預計將可帶來每年超過新臺幣 500 億元的生技產值貢獻。展望未來，北市府將配合於聚落周邊啟動都更再生計畫。

產業局表示，本屆展會為北市府首次參展並設置「臺北展示區」，展示推動中的生技產業聚落發展藍圖（Roadmap），獲得參觀貴賓的高度關注與熱烈迴響。參觀貴賓中包括有印度「矽谷」之稱的班加羅爾生命科園學區代表團，對現場展出北市海報及影片深感興趣，並對介紹台北市生技產業發展的優勢環境印象深刻。班加羅爾生命科學園區挾印度在軟體人才上優勢，結合智慧醫療近年發展快速，未來有機會進一步加強臺、印的產業交流與合作。

除向國際行銷臺北市生技產業豐沛的研發量能與優質投資環境，展覽也協助北市五家生技廠商台灣東洋藥品工業、彥臣生技藥品、遠東生物科技、茂英基因科技、唯醫生技等，安排數十場一對一策略合作夥伴會議，及近百次現場說明洽談，交流重點涵蓋技術合作、授權、法規認證等，反應熱絡，後續成效值得持續追蹤。

產業局進一步指出，北市府代表團抵達首日，即趕赴全球生醫學術聖地哈佛大學的約瑟夫・ B ・馬丁會議中心（Joseph B. Conference Center）參加由財團法人生物技術開發中心與新英格蘭玉山科技協會共同主辦的「臺灣生技商機論壇（Taiwan Bio Forum）」。

該論壇除針對數位轉型與精準醫療議題，邀請國際知名專家發表演說並與臺灣產官學代表共同討論外，更有九家來自臺灣創新醫療團隊的成果發表與公司簡報，其中包括北市府參展團成員中的茂英基因科技，趕在開展前夕搶先曝光。事實上，九家新創團隊中逾半數皆來自臺北市，再度印證臺北市已成為新創生醫科技之孕育地，群聚效益明顯。

四天的展期間，北市府暨參展企業也締造多項記錄並加速接軌國際。其中，唯醫生技獲選在大會舉辦的新創競技場（Startups Stadium），向 40 位國際創投暨天使投資人，發表 6 分鐘簡報行銷公司，是臺灣代表團中唯一獲邀臺灣企業。由於北美生技展上，醫材公司相對較少，唯醫以創新技術及台灣企業之姿在國際發光，獲不少讚賞。

遠東生技本次同時展出治療 B 型肝炎臨床中新藥、及可有效殺死病毒的外用噴劑，由於可抑制包括伊波拉在內的多重病毒，具高防護力，現場準備的噴劑試用品，在開展首日即被索取一空。

有豐富參展經驗的台灣東洋，本次特地籌組二組行銷團隊，一組負責現場攤位接待與一對一會談；一組負責主動出擊訪視國際同業、尋求買進或對外授權機會，加速擴展海外市場布局。至於彥臣展出的腦瘤抑制劑臨床中新藥，挾獨特的抗癌標靶專一性機轉，也獲不少關注。

產業局表示，推動生醫產業發展是政府「5+2」產業創新中的一大重要政策，市府積極與中央的生醫產業發展方案接軌，規劃中的生技產業聚落包括「南港生技產業聚落 BOT 案」（2021 年落成）、「內科 2.0」（2020 年落成）、「北投士林科技園區」（2020 年落成）、「生態社子島開發案」（2025 年落成），其中南港生技產業聚落 BOT 案，屆時估計可創造逾 3000 多個就業機會，並帶來每年超過新臺幣 500 億元的生技產值貢獻，對臺北市、甚至是整個臺灣生技產業的發展，都將扮演重要推進器的角色。

展望未來，北市府將配合於聚落周邊啟動都更再生計畫，興建國際會展中心、國際級旅館飯店等，加上三鐵共構便利的樞紐位置，大臺北地區有絕對的優勢條件打造如同美國波士頓、聖地牙哥等世界知名生技產業聚落，吸引國際大廠、新創企業與人才進駐，同時亦將會持續組團偕同廠商進軍全球參展與會、拓展國際市場，促進臺北市生技廠商與國際業者技術與商業合作機會。