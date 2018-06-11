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499促銷案挹注 中華電5月EPS 0.46元月增

鉅亨網2018/06/11 20:00
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電信三雄 499 元吃到飽促案挹注 5 月營收及獲利，中華電 (2412-TW) 今 (11) 日結算 5 月營收 195.1 億元，月增 12.72%，年增 5.89%，歸屬母公司業主淨利 35.6 億元，月增 9.53%，每股純益 0.46 元，月增 9.5%；累計前 5 月每股純益 2.01 元。

中華電在 5 月的 499 元吃到飽方案中吸引 144 萬人申辦，市場預期將帶來不少的違約金收入，同時有助 5 月獲利，今日公布 5 月營收 195.1 億元，累計前 5 月營收 904.5 億元，年減 1.15%。

中華電結算，5 月營業成本及費用 149.8 億元，營業淨利 45.2 億元，稅前淨利 45.6 億元，歸屬母公司業主淨利 35.6 億元，每股純益 0.46 元；與第 2 季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。

因應今年 1 月 1 日起適用 IFRS15 公報，中華電選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表的影響數，造成 5 月合併營收減少 13.7 億元，營業成本及費用增加 2.8 億元，營業淨利減少 16.5 億元，稅前淨利減少 16.5 億元，歸屬母公司業主淨利減少 13.3 億元。

以適用 IFRS 15 前有效國際會計準則之基礎比較，5 月合併營收 208.8 億元，年增 13.3%；營業成本及費用為 147 億元，年增 0.5%；營業淨利為 61.7 億元，年增 62.5%；稅前淨利為 62.1 億元，年增 62.2%；歸屬母公司業主淨利為 48.9 億元，年增 59.4%；每股盈餘 0.63 元。

中華電指出，以適用 IFRS 15 前有效的國際會計準則基礎比較，5 月整體行動通信營收較去年同期增加，主要受惠於客戶踴躍申辦 5 月份推出的行動促銷方案，整體行動服務營收較去年同期增加，銷貨收入微幅增加。

以適用 IFRS 15 前有效國際會計準則基礎比較，網際網路營收較去年同期提升。寬頻接取營收微幅下降，MOD 營收則持續成長。市內網路營收持續下滑。資通訊專案營收與去年同期相較微幅下滑。5 月合併營業成本及費用較去年同期微幅增加。

截至 5 月底止，光世代寬頻用戶數 356.3 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 191.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶 134.3 萬戶。MOD 客戶數達 175.8 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 889.9 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 59.9%。

中華電日 K 線圖

 

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