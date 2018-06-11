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受惠電影後製製作高峰期 VHQ-KY 5月營收創歷

鉅亨網2018/06/11 20:00
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影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (11) 日公布 5 月合併營收 1.35 億元，受惠電影後製業務進入製作高峰期與網劇後製業務增加，帶動營收月增 24.52%，年增 29.97%，創歷年同期新高；前 5 個月累計營收 6.04 億元，年增 18.84%。

VHQ 指出，由於已接單的電影後製業務目前開始進入製作高峰期，加上去年下半年開始切入的網劇後製業務，也隨著整體製作預算大幅增加，帶動 5 月營收成長。

目前 VHQ 訂單能見度已至 2019 年上半年，VHQ 表示，後製特效預算較高的科幻電影比重增加，整體影像後製業務展望樂觀。

此外，為拓展中國影像後製業務，VHQ 日前公告將擔保開曼子公司 VHQ Digital Media Limited 首度發行 1500 萬美金可轉換公司債，以策略聯盟方式引進 Peako Assets Limited、OoiTheanYat Ronald Anthony、Grandma's Holdings Limited、OoiKeat Bee Carole Ann 等 4 家新加坡專業投資公司入股 VHQ 開曼子公司，啟動在大中華地區的影像後製業務的全方位佈局，未來將跨足廣告、電影、網劇、電視劇與遊戲等市場，並加速上下游整併計劃，提升整體影像後製業務規模。

VHQ 首季合併營收 3.59 億元，創歷史新高，受惠電影業務明顯增加，加上處分電影股權收益，使稅後純益達 9020.6 萬元，每股稅後純益 2.74 元，創歷年同期新高。

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