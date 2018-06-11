受惠電影後製製作高峰期 VHQ-KY 5月營收創歷

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (11) 日公布 5 月合併營收 1.35 億元，受惠電影後製業務進入製作高峰期與網劇後製業務增加，帶動營收月增 24.52%，年增 29.97%，創歷年同期新高；前 5 個月累計營收 6.04 億元，年增 18.84%。

VHQ 指出，由於已接單的電影後製業務目前開始進入製作高峰期，加上去年下半年開始切入的網劇後製業務，也隨著整體製作預算大幅增加，帶動 5 月營收成長。

目前 VHQ 訂單能見度已至 2019 年上半年，VHQ 表示，後製特效預算較高的科幻電影比重增加，整體影像後製業務展望樂觀。