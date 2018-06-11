再塑北港文化重鎮榮景　大北港發展會議共商

李進勇指出，北港溪是雲、嘉重要溪流之一，經過多次的整治已有效降低水患。此次配合地方休閒、產業及宗教文化發展，爭取了「北港溪魅力河段環境營造工程」前瞻計畫的核定，總經費達1億2千多萬元，預計於明年媽祖誕辰前可以完工，再配合先前廣種數百棵紅花風鈴木，未來北港鎮將成為美麗花園及生活場域。



▲縣長李進勇會勘大復戲院。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)

至於鄉親所關注的北港牛墟7月3日暫遷北港萬有紙廠對面空地，面臨後續營業問題，李縣長強調待五河局施工工期結束後，未來牛墟會遷回原址繼續營業，目前施工內容包含市集空間改善，會再與公所、農會及地方持續協調再溝通。

水利處長許宏博表示，北港地區執行計畫於北港地區共預計施作9項工程，總投入經費共約18億1252萬元，包含北港滯洪池工程經費7.8億元、北港滯洪池抽水站工程經費6500萬元、北港污水處理廠新建工程經費2.4億元、北港污水管線第一標及第二標工程經費4.25億元、北港鎮新街大排截流設施規劃設計計畫經費4033萬元、雲林縣北港礫間上部空間改善工程規劃設計計畫經費5410萬元、府番大排(出口段)治理工程經費1.14億元、新街大排(第六號橋上游段)治理工程經費8590萬元、北港地區區域排水疏濬工程，近3年北港地區區域排水共疏濬長度9.8公里，共投入經費805萬元。



工務處長黃凱達表示，為發掘北港在地文化資源及地方特色並整合周邊路網，以建立多層次人行系統，將打造包含核心軸線（連結外圍停車空間）、次軸線(強化外圍至朝天宮連結性)、內環線（連接步行生活圈），外環線（環狀自行車動線）等路線工程，外環線經費3500萬元、內環線經費3500萬元、及核心軸線經費5000萬元，合計1.2億元。



城鄉處長林長造表示，北港文化生活園區發展計畫主要針對北港居民生活圈，本計畫預定執行期程，自民國107年04月23日至109年12月31日，基於民眾對於地方活動空間增設的迫切需求，依照空間機能強化周邊聚落景觀，建構動線連貫及改善適居環境，並提供鎮民戶外親子活動休閒，強化戶外運動等公共空間機能，期盼該區域未來能規劃成為符合現代化多功能之居民聚集休閒場所，進行環境重整及景觀公園建置計畫，工程項目為北港鎮運動公園改造計畫，所需經費2800萬元、北港溪河濱公園建置計畫，經費4500萬元、生活綠廊景觀綠廊環境營造計畫，經費975萬元，總經費8275萬元，此三個改造計畫，能重新串聯起整個北港鎮居民生活圈，除了可以觸及北港鎮四萬多名人口，對於每年前來北港都只來參與宗教活動團體或遊客，多了許多觀光亮點。



文化處長林孟儀表示，北港擁有眾多以媽祖文化為底蘊形成的有形及無形文化資產，如藝師、藝陣及歷史據點。文化部再造歷史現場計畫希冀透過有形文資的空間治理及無形文資的傳承，以軟體帶動硬體，作為文化政策，故選定百年藝鎮-北港為本案執行地。北港傳藝據點整備計畫包含北港舊登記所整備，經費1700萬元、北港地政事務所舊宿舍整備經費1100萬元，其中北港舊登記所預計作為行旅中心活化經費約300萬元、北港集雅軒空間整備經費950萬元、及北港大復戲院空間主體工程整備經費約2000萬元，總計畫預計期程為107年6月至109年12月，總計2.5年、總預算1億1240萬元。



李進勇亦表示，北港擁有眾多以媽祖文化為底蘊形成的有形及無形文化資產，文化部再造歷史現場計畫將北港鎮選為「百年藝鎮」執行地方，朝天宮為當中核心所在，對其周邊的道路交通改善，縣府亦獲中央核定之前瞻經費以完善街道系統整合串接改善計畫。而對於地方活動空間增設的迫切需求，縣府亦建構動線連貫及改善適居環境，並提供鎮民戶外親子活動休閒，強化戶外運動等公共空間機能，在未來可望成為符合現代化多功能之居民聚集休閒場所。



縣府將北港鎮作為宗教文創軸心，構成宗教、農藝、製糖等多樣性文化，此為北港持續發展的重要利基，希望藉由中央與縣府多項政策之推行，將北港鎮打造為雲林最具遊憩潛力的地點，鎮民都能夠享有無障礙擔憂，安全、便利、舒適的生活並能帶動地方休閒觀光之商機。



▲大北港發展會議，於北港鎮立圖書館舉行，地方人士踴躍參加。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)