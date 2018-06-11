國安人士：北韓若穩定 美有餘裕管理台海風險

（中央社記者呂欣憓台北11日電）眾所矚目的川金會明天登場，熟悉國安人士今天分析，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理安全議題如南海、台海風險，也將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩已分別飛抵新加坡，兩人明天上午將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店進行世紀會面，北韓核武問題和亞太區域發展趨勢勢必成為焦點。

熟悉國家安全事務人士分析，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，也是東亞區域穩定最大變數，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內其他安全議題包括南海、台海風險；換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。