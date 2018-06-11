NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈主播成AV女優　山岸逢花美照連發張韶涵遭控棄養　首回應：問心無愧8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

力達空壓機銷售走出淡季 5月營收7.46億元創6個

鉅亨網2018/06/11 20:11
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

空壓機廠力達 (4552-TW) 走出淡季效應，5 月營收為 7.46 億元，創 6 個月來新高，月增 17.65%，年增 7.32%，公司自行設置的螺桿壓縮機生產設備，最快本季底進入量產，可望有效提升螺桿空壓機銷售毛利率向上挺升。

力達累計 1-5 月營收為 32.66 億元，年增 6.82%。

力達第 1 季稅後純益 1.84 億元，每股稅後盈餘 1.84 元，走過第 1 季的淡季效應之後，5 月營收攀上 7 億元大關，以 7.46 億元創 6 個月來新高。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，最快今年第 2 季正式進入量產之後，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。

力達去年每股純益為 9.24 元，公司董事會決議去年盈餘每股擬配 5 元現金，盈餘配發率為 54.1%，將提報 6 月 13 日召開的股東會決議。

力達董事會已通過新建廠房投資案，計畫斥資約人民幣 4.89 億元 (約新台幣 22.9 億元) 著畫興建新力達園區，預計第 3 季啟動第一期興建工程，2-3 年內完工。

力達日 K 線圖
 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字力達headline
今年以來台灣大穩居電信獲利...日勝生旗下日鼎水務75.1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan