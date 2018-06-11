力達空壓機銷售走出淡季 5月營收7.46億元創6個

力達第 1 季稅後純益 1.84 億元，每股稅後盈餘 1.84 元，走過第 1 季的淡季效應之後，5 月營收攀上 7 億元大關，以 7.46 億元創 6 個月來新高。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，最快今年第 2 季正式進入量產之後，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。

力達去年每股純益為 9.24 元，公司董事會決議去年盈餘每股擬配 5 元現金，盈餘配發率為 54.1%，將提報 6 月 13 日召開的股東會決議。

力達董事會已通過新建廠房投資案，計畫斥資約人民幣 4.89 億元 (約新台幣 22.9 億元) 著畫興建新力達園區，預計第 3 季啟動第一期興建工程，2-3 年內完工。