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今年以來台灣大穩居電信獲利王 持續觀察499之亂影

鉅亨網2018/06/11 20:09
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電信三雄 5 月自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 單月每股純益 0.55 元，累計前 5 月每股純益 2.29 元，穩居電信獲利王，中華電 (2412-TW) 以單月每股純益 0.46 元及今年來每股純益 2.01 居次；遠傳 (4904-TW)5 月每股純益 0.3 元，今年來每股純益 1.32 元；從三雄 5 月自結營收及獲利雙成長來看，499 元吃到飽挹注不少，但法人認為，未來的持續性影響仍需觀察。

台灣大 5 月合併營收 100.1 億元，月增 4.87%，年增 6.36%，創今年單月營收次高，稅後純益 15.1 億元，年增 14.8%，每股純益 0.55 元，年增 14.6%；累計前 5 月合併營收 498.6 億元，年增 5.5%，EBITDA 為 139.8 億元，營業利益 82.8 億元，稅後純益 62.3 億元，年減 5%，每股純益 2.29 元，達成全年財測目標 46%。

中華電 5 月營收 195.1 億元，月增 12.72%，年增 5.89%，歸屬母公司業主淨利 35.6 億元，月增 9.53%，每股純益 0.46 元，月增 9.5%；累計前 5 月每股純益 2.01 元。

遠傳今 (11) 日公布 5 月合併總營收 72.99 億元，月增 0.3%，年減 1.78%；5 月合併 EBITDA24.56 億元，稅後純益 9.84 億元，每股純益 0.3 元；累計前 5 月合併總營收 362.43 億元，年減 2.35%；累計前 5 月合併 EBITDA 115.92 億元，稅後純益 42.95 億元，每股純益 1.32 元。

遠傳發言人郎亞玲表示，透過雲端技術、大數據分析、IoT 應用、AI 人工智慧等專業能力，且運用在 CSR 領域，包含智慧城市、智慧健康管理、智慧停車、空氣品質監控、大數據人潮解析、雲端數位學習、防走失定位裝置等應用，多角化的經營有助營運的表現。

從電信三雄 5 月自結獲利來看，5 月初的 499 元吃到飽方案，因吸引許多老客戶解約，相關的違約金的確反映在 5 月的營收及獲利上，不過，違約金雖是分期認列，終究還是會結束，後續對 3 家業者營收、獲利，甚至是 ARPU 的影響，仍有待觀察。

台灣大日 K 線圖

 

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