〈國巨法說〉搶聽陳董報佳音 逾2500人同步上線

對於日廠的產能轉移狀況，陳泰銘表示，日廠主要是釋出傳統 MLCC 訂單，一般市場預估，未來 2 年，日廠約有 20-30% 的訂單將釋出，而國巨在日廠釋出品項，包括高容、高值，可望吃下 95% 的市場，並沒有技術問題。

國巨董事長陳泰銘今天在法說會一開場就說，因為有很多投資人希望公司能說明公司的營運及策略方向，因此召開今天的法說會。

被動元件近期成為台股明燈，不管龍頭股或是低價股，全部成為市場資金搶買標的，據了解，國巨 (2327-TW) 的線上法說，就湧入了超過 2500 人同步上線，造成系統有點 lag，略為不穩，但法說會仍順利完成。

陳泰銘也透露，客戶已經有來詢問，國巨能否吃下日本轉移的訂單，而且不只不只村田，其他還有 2-3 家大廠，也將產能目標轉向車用領域，國巨會把產能效益極大化，以滿足客戶需求為優先。

至於外傳日廠轉移出來是低階品，國巨總經理張綺雯則是直言，日廠退出的是中大尺寸，並非外傳的是低階品，日廠退出的理由是獲利不佳。

對於目前的 MLCC 價格，陳泰銘表示，目前價格大約是 7 年前左右的水準，之前客戶每年要求 15-20% 的降價，讓很多廠商不願擴產，甚至倒閉，如果中高容的產品可以回到合理的水準，廠商自然會願意生產，所以 MLCC 價格會維持與過去相比仍是相對合理的範圍。

另外市場也傳出，EMS 廠想要改用 0201 規格的 MLCC 來取代 0402 規格，陳泰銘表示，這純粹是技術問題，如果廠商只是單純想要降低功能跟信賴性，那轉換不同規格的 MLCC 確實是可以降低 20-30% 的用量，但是實際上這是很難的，因為手機持續在增加功能，為了降低 MLCC 用量而降低功能，這只是在談設計原創的精神。

陳泰銘強調，如果 EMS 廠只是因為缺貨而改用不同規格的產品，大約有 20% 的產品可以做到，朝小型化零件發展，但是會有認證及信賴性問題，這個或許在消費性產品可以改，但是但是在車用市場是不可能發生的，因為安全是最高原則，不可能因為降低用量而減少用量。