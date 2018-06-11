當沖比高+台股日均值續成長 6月證交稅表現仍可期

財政部今 (11) 日公布 5 月稅收，在當沖降稅政策以及上市櫃股票持續交投熱絡因素激勵下，證交稅收達 99 億元，為 2011 年 9 月以來新高，而觀察近幾個月的當沖交易比重、上市櫃公司日均成交值，均與證交稅收同步成長，估計在此趨勢下，6 月證交稅可望再創新高。

根據證交所統計，今年來台股交投維持熱絡，近月來上市櫃股票平均每日成交值，呈現逐月增加趨勢，從 3 月 1467 億元、4 月 1620 億元，到了 5 月再成長至 1736 億元。

當沖交易占集中市場也呈現逐月增加，從 3 月的 24.32%、4 月 25.51%，到了 5 月更攀升至 29.06%，6 月僅過了短短幾個交易日，但 6 月 7 日當沖買進加上賣出成交值為 1187 億餘元，突破 5 月 31 日 1141 億元的歷史新高，占大盤成交值比重也推升至 31.2% 的高水位。