餐飲股瓦城及乾杯 5月旺季業績甜

瓦城指出，單就母親節當週六日兩天，集團總來客即達7萬3000人，助攻單月營收衝上3.65億元，較4月成長11.17%，挹注累計營收逾17.64億元，較去年同期成長1.7%，有望推升上半年營收拚新高。

瓦城泰統5月營收3.65億元，月增11.17%，年增0.69%，不受今年端午連假遞延，基期不同影響，5月於「五一連假、母親節消費檔期」聚餐需求旺盛以及行銷活動力助下，逾兩成店點業績突破歷史新高，部分店點假日業績更創下雙位數成長。

瓦城自第2季起邁入展店高峰，加速品牌布點，以展店效益帶動營收持續走揚，旗下主力品牌「瓦城泰國料理」因應不同通路型態，推出新系列瓦城Express，將於6月中插旗北車微風商場，「大心新泰式麵食」第27號店計劃於7月進駐家樂福新店店。

母親節檔期後，瓦城看好端午連假預計可望再創另一波來客高峰。

此外，餐飲興櫃股乾杯5月自結合併營收2.41億元，較去年同期成長27.34%，累計今年前5個月自結合併營收為11.85億元，年增27.91%，持續展現成長動能。

乾杯分析，除了6間海外分店持續扮演重要的營收成長引擎，國內部分，5月適逢「乾杯燒肉居酒屋」與「一風堂」週年慶，兩品牌推出限定款新菜刺激消費，另外，「宮武讚歧烏龍麵」首度插旗樹林區，開出第6家分店，6月還將插旗台中，持續在全台百貨商場拓點。（編輯：郭萍英）1070611