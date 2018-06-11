中國停止軍隊有償服務 期限延至年底

（中央社台北11日電）中共中央辦公廳近日發布指導意見，2018年底前全面停止軍隊一切有償服務活動。按新華社在2017年中報導，中共原本宣稱將在今年上半年前完成全面停止軍隊一切有償服務活動。

2016年2月，中央軍委下發「關於軍隊和武警部隊全面停止有償服務活動的通知」，對軍隊和武警部隊全面停止有償服務工作進行總體部署。

新華社在2017年5月31日的報導中指出，這一工作將分兩步實施，計畫在2018年年6月底前完成。

距離期限剩2個多星期，新華社今天表示，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發「關於深入推進軍隊全面停止有償服務工作的指導意見」。意見並將軍隊停止有償服務工作的期限延至年底。