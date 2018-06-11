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北韓無核化 學者指聯合聲明是解決分歧起點

中央社2018/06/11 20:24
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：峰會看點（中央社記者黃自強新加坡11日專電）川金會將登場，新加坡學者李氣虹指出，美國與北韓對無核化作法仍有歧異，簽訂具體終戰協定可能性不高，發表聯合聲明是可能解決分歧的起點，邁向無核化目標。

南洋理工大學中文系講師李氣虹向中央社記者表示，美國總統川普對無核化要求很高，北韓領導人金正恩不可能全盤接受一次到位，最多只能分階段進行。

李氣虹認為，川普與金正恩的對話，會在友好氣氛下進行，除了星國總理李顯龍提前為川普慶生外，川普最近釋放的訊息也展現希望，有圓滿成功的會面。

他指出，美國年底還有選舉，川普要向選民證明能超越歷任總統，讓北韓領導人坐下來會談。

李氣虹表示，金正恩的父親一直希望獲得美國外交承認，雖然美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、卡特（Jimmy Carter）曾訪問平壤，但僅是卸任總統身分，從未有現任美國總統訪問平壤的前例，因此，金正恩對會面非常積極。

他指出，川金會曾一度喊停，金正恩以冷靜言詞避免刺激美國，希望促成歷史性會面。這能鞏固執政地位，向人民宣示北韓國際地位不斷提升，也能與美國總統在國際舞台平起平坐。

對於會談結果，李氣虹推測，雙方簽訂極具體終戰協定的可能性不高，這仍涉及諸多技術問題，「時間太短，根本來不及」。

如果要簽訂終戰協定，李氣虹說明這勢必要以1953年的板門店停戰協定為基礎，當年的停戰協定是由北韓人民軍、中國人民志願軍與以美國為首的聯合國部隊3方面簽的，如果要簽終戰協定，中國肯定會參加。

如果參照1972年尼克森（Richard Nixon）訪問中國的破冰之旅，是比較可能的解決模式的起點。因此，應該比較有可能發表聯合聲明，共同宣布峰會成功，達到階段性目標。

另外，美國與北韓也可能同意在板門店或其它地方建立聯絡辦事處，再進一步簽訂終戰協定，這也有可能是具體的突破。（編輯：廖漢原）1070611

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