中國海警黃岩島海域沒收漁獲 菲：無法接受

（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）菲律賓今天要求中國阻止其海警在出現主權爭議的黃岩島海域，強行沒收菲國漁民漁獲的作法，強調相關作為「無法接受」。

法新社報導，菲國在資源豐富南海水道的議題上，奉行不對抗中國的作法。總統杜特蒂（RodrigoDuterte）的發言人這種公開嚴厲斥責相當罕見。

中國控制包括黃岩島（Scarborough Shoal）在內，相關海域內的數個島礁。北京2012年從馬尼拉手中奪取距菲國主要島嶼呂宋島僅230公里的黃岩島。

每年途經南海的海運貿易額達數兆美元。中國聲稱擁有近乎整個南海的主權，但汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也都主張有主權。