中國海警黃岩島海域沒收漁獲 菲：無法接受

（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）菲律賓今天要求中國阻止其海警在出現主權爭議的黃岩島海域，強行沒收菲國漁民漁獲的作法，強調相關作為「無法接受」。
法新社報導，菲國在資源豐富南海水道的議題上，奉行不對抗中國的作法。總統杜特蒂（RodrigoDuterte）的發言人這種公開嚴厲斥責相當罕見。
中國控制包括黃岩島（Scarborough Shoal）在內，相關海域內的數個島礁。北京2012年從馬尼拉手中奪取距菲國主要島嶼呂宋島僅230公里的黃岩島。
每年途經南海的海運貿易額達數兆美元。中國聲稱擁有近乎整個南海的主權，但汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也都主張有主權。
據報導，中國海警人員5月在一處淺灘沒收菲國漁民的漁獲，違反允許菲國漁民在當地捕魚的一項雙邊協議。杜特蒂的發言人羅奎（Harry Roque）今天證實報導內容。
羅奎告訴記者：「我們要求中國採取行動阻止其海警進行這些行為。這無法接受。這是為何我們通知中國，不會允許我國漁民的漁獲被強行取走的原因。」
中國外交部指出，正就相關報導進行調查，有關部門會「嚴肅」處理。
發言人耿爽在例行記者會中說：「中方出於友好，對菲律賓漁民在相關海域捕魚作出妥善安排。」
「中國海警一直在有關海域維護和平、秩序和安寧，曾多次對菲漁民提供人道主義救助。中國海警一貫依法辦事。」（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1070611