北韓徹底非核化 蓬佩奧：願給獨特安全保證

蓬佩奧談到，為了回報北韓，「我們會採取各種行動，提供他們充分確定性，讓他們可以放心，非核化對他們來說不會是糟糕的事。」

他說，美國不會再被北韓愚弄，川普政府只會接受徹底非核化。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會前夕，蓬佩奧態度相當樂觀，指稱預備性會談的進展比預期還快。

川金會：美國北韓過招（中央社新加坡11日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，倘若北韓展開「完全、可驗證且不可逆非核化」（CVID），美國願意提供北韓「獨特」安全保證。

「正好相反，非核化將會帶給北韓人民更光明且更美好的未來。」

蓬佩奧表示，相較於美國往昔一向願意提供的保證，這些保證將會「不同且獨特」 。

路透社報導，蓬佩奧今天表示，朝鮮半島實現CVID是這場歷史性峰會的「終極目標」仍未改變，美國「急切想明瞭」北韓是否真心想要非核化。

蓬佩奧還指出，川普對這次會談已有「充分準備」，且樂觀認為峰會結果將會「很成功」，但蓬佩奧也提醒稱「還有很多工作要做」。（中央社新加坡11日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，倘若北韓展開「完全、可驗證且不可逆非核化」（CVID），美國願意提供北韓「獨特」安全保證。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會前夕，蓬佩奧態度相當樂觀，指稱預備性會談的進展比預期還快。

他說，美國不會再被北韓愚弄，川普政府只會接受徹底非核化。

蓬佩奧談到，為了回報北韓，「我們會採取各種行動，提供他們充分確定性，讓他們可以放心，非核化對他們來說不會是糟糕的事。」

「正好相反，非核化將會帶給北韓人民更光明且更美好的未來。」

蓬佩奧表示，相較於美國往昔一向願意提供的保證，這些保證將會「不同且獨特」 。

路透社報導，蓬佩奧今天表示，朝鮮半島實現CVID是這場歷史性峰會的「終極目標」仍未改變，美國「急切想明瞭」北韓是否真心想要非核化。

蓬佩奧還指出，川普對這次會談已有「充分準備」，且樂觀認為峰會結果將會「很成功」，但蓬佩奧也提醒稱「還有很多工作要做」。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070611