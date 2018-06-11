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影／口湖遊客中心　仲夏湖畔音樂饗宴

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/11 21:47
▲口湖遊客中心，仲夏湖畔音樂饗宴。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)
▲口湖遊客中心，仲夏湖畔音樂饗宴。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)

雲嘉南濱海國家風景區管理處為了推廣雲嘉沿海觀光，10日晚上在口湖遊客中心舉辦「仲夏湖畔音樂饗宴」活動，以在地食材鰻魚、虱目魚、烏魚子、馬蹄蛤、牡蠣等特產創新料理，結合音樂與夕陽，來一趟美食音樂饗宴。


▲參加口湖漫遊市集特產展售的農漁友們。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能指出，雲林農漁業首都，沿海地區盛產烏魚子、文蛤、鰻魚、虱目魚、牡蠣、鮮蝦等優良的農漁特產，這次特地結合地方食材，邀請稻江管理暨科技學院餐飲管理學系吳文智副系主任擔任指導，創新料理，增加在地食材的特色風味。這次在口湖遊客中心湖畔搭配夕陽，結合音樂，除了美食音樂響宴外，同時也可推擴小農達人的食材，及來口湖深度旅遊。


▲八度音樂團現場開唱帶動氣氛。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)

口湖鄉鄉長林哲凌指出，16、17、18日端午節連假是雲林首次舉辦龍舟賽，歡迎大家一起來參加，可以從口湖遊客中心的生態池後方的楷梯，到椬梧滯洪池，歡賞龍舟賽及腳踏車環湖。同時在口湖遊中心有社區農村特色小舖，展售口湖的所有農漁特產品，歡迎大家一起選購。

口湖遊客中心專案經理蔡云珊表示，遊客中心也有規劃口湖深度旅遊，針對旅遊主題推全日及半日套裝旅遊行程或山海二日遊，遊客可參觀海角祕境椬梧滯洪池、成龍濕地賞夕陽等，或是到好蝦冏男社、鰻魚養殖場、馬蹄蛤等生產場域，實際體驗食材的生產或養殖，讓遊客除了享用最新鮮、美味的雲嘉特色美食外，也能來趟豐富的生態旅遊。


▲口湖遊客中心「仲夏湖畔音樂饗宴」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)

文化處長林孟儀歡迎全國民衆，端午節連假來參觀雲林首屆龍舟賽將於16、17、18日，三天在宜梧滯洪池舉行，有湖畔生態環池健行活動、寫生比賽、及在地優質農特產品展與美食體驗活動，暢遊雲林海角秘境。

遊客林武正表示，今日很高興來到口湖遊客中心，聽音樂吃當地食材、安心食材，並期待到海角祕境椬梧滯洪池，觀看即將舉辦的首屆龍舟賽。

現場邀請畫家陳玄茂大師揮毫、帶偶回家陳威光藝術創作、蔡孟峰薩克斯風演奏、麵包合唱團及八度音樂團現場開唱帶動氣氛， 並結合在地小農王貴仙、第一鰻波嚴淑英、好蝦冏男社李富正、大裕農場王町維兄弟推出風味餐。


▲現場邀請畫家陳玄茂大師揮毫。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)


▲口湖遊中心有社區農村特色小舖，展售口湖的所有農漁特產品。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.11)

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