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五月五發福慶端午／霞海城隍坐龍舟　快樂出航！

保庇2018/06/11 20:11
五月五發福慶端午／霞海城隍坐龍舟　快樂出航！（圖／保庇）
五月五發福慶端午／霞海城隍坐龍舟　快樂出航！（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）很多女生一看到標題應該就嚇到花容失色了吧？端午連假旅行放鬆怎麼少得了美食，就算宅在家也是南部粽、北部粽、冰粽、鹼粽、珍奶粽吃不停，端午節不發福簡直是最困難的挑戰！

擔心端午節發福的小哥哥、小姐姐們，別忘了端午節還有項重點運動－賽龍舟！龍舟的由來眾說紛紜，大部分的人認為龍舟是隨著端午節出現的端午習俗，因為屈原投江後，村民們撐船尋找屈原的身軀，而有了這個習俗；也有人認為是因為東漢孝女曹娥為了找溺死在江中的父親，尋找數日未果，悲憤難止遂投江自盡，五天後曹娥的身軀抱著老父的身軀一同漂上江面，村民為緬懷她的一片孝心造龍舟以慰其靈。

龍舟。（圖／連宜方攝）
龍舟。（圖／連宜方攝）

但其實根據許多古書記載，可能早在端午節這個節日出現之前就已經有「龍舟」了喔！像是戰國時期的《穆天子傳》就有提到：「曾有周天子（指周穆王）乘龍舟浮于大沼。」意即西周的君王即會乘坐龍舟；而另一本《述異記》則是描述：「吳王夫差作天池，池中有龍舟，日與西施戲水。」，可見龍舟的出現早於楚國相當多。在考古學上也有可以佐證這一論點的證據，春秋戰國時期製造的青銅鉞已經有出現「龍舟競渡」的雕刻。

雖然龍舟的起源和由來仍須考究，但可以確定的是早在春秋戰國時期「龍舟競渡」的習俗就已經存在，發展到了明代不管是宮廷還是民間都相當盛行。

城隍隊伍踩街活動。（圖／連宜方攝）
城隍隊伍踩街活動。（圖／連宜方攝）

台北霞海城隍廟於2018年6月10日舉辦【霞海城隍坐龍舟　快樂出航去台灣】活動，在城隍爺生日前夕坐上龍舟水巡淡水河，除了巡視「台北護城河」並驅趕河上的好兄弟、除穢驅邪外，也顯現了城隍爺對傳統節日、習俗和龍舟運動的重視。

活動一開始，城隍隊伍從大稻埕霞海城隍廟出發至大稻埕碼頭，沿途吸引了許多國內外觀光客拍照、攝影紀錄，許多人更是直接跟在隊伍旁邊一同參與盛事；隊伍到了大稻埕碼頭後便舉行祈福淨舟儀式。

舉辦祈福儀式前，道士認真寫疏文。（圖／連宜方攝）
舉辦祈福儀式前，道士認真寫疏文。（圖／連宜方攝）

結束祈福淨舟儀式後，便恭請城隍爺坐上龍舟開始水巡行程！這次城隍爺坐著龍舟巡視了淡水河段，並有四艘龍舟一路護駕，雖說過程中天空下起了大雨，但不減城隍爺興致，參與划龍舟的人員也都在雨中賣力划槳，為城隍爺開路。

龍舟隊員準備出發護駕城隍爺水巡。（圖／連宜方攝）
龍舟隊員準備出發護駕城隍爺水巡。（圖／連宜方攝）
城隍爺冒雨坐龍舟水巡淡水河。（圖／連宜方攝）
城隍爺冒雨坐龍舟水巡淡水河。（圖／連宜方攝）

台北霞海城隍廟廟方非常貼心地準備了一艘小遊艇，載著信徒們和城隍爺一起出航水巡淡水河，近距離觀賞龍舟隊員們的英姿，讓信徒們不再只是「隔岸觀火」（誤）！這次可以看到龍舟隊員們團結一致的和諧性、整齊性，讓大家都更了解龍舟這項傳統運動的精髓。

現在「賽龍舟」已成為一項現代化、國際化且規範化的運動賽事，許多國家都有賽龍舟的公開賽，平常也有許多人會將龍舟當成一項運動鍛鍊身體，更是父母親讓孩子們習慣、親近水性的運動選擇之一。

城隍爺水巡淡水河。（圖／連宜方攝）
城隍爺水巡淡水河。（圖／連宜方攝）

擔心端午節粽子太好吃不小心多吃幾顆的小哥哥、小姐姐們，為了避免連假結束回到公司或學校，發生同事、同學都不認得你的糗事，今年端午節要不要考慮體驗看看划龍舟呢？

 

資料參考（多看多保庇！）：

台北霞海城隍廟
維基百科－賽龍舟
維基百科－龍舟

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關鍵字台北霞海城隍廟城隍爺水巡踩街龍舟
這個神明很少見／七顆犁頭化...

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