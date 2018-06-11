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中央社

及時雨降溫供電亮黃燈 備轉容量率升至7.89%

中央社2018/06/11 21:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭幸宜台北11日電）受低壓帶降雨影響，全台氣溫暫別炙熱高溫，加計核二2號機挹注的發電量，台電今天尖峰備轉容量率達7.89%，雖仍是供電吃緊的黃燈，但比起昨天尖峰備轉容量率6.17%，略有回升。

進入夏季用電高峰期，電力供應隱憂再度浮現，前總統馬英九今天出席活動時表示，台灣實際上已經缺電；企業界也擔憂，目前備轉容量率「只有個位數」是很危險的事，供電穩定問題成為各方關注焦點。

不過，受惠近日降雨氣溫略微下降，台電發言人徐造華表示，確實有助舒緩用電高峰，今天的備轉容量率達7.89%，只要沒有突發狀況或天災攪局，在新機組陸續上線後，可望維持穩定供電，不至於有外傳的缺電、限電危機。

依台電官網未來一週的電力預測，備轉容量率在6.02%至6.88%之間，亮供電吃緊黃燈；但到了6月下旬至8月上旬的未來兩個月電力預測，則因高溫帶動用電量增加，備轉容量率在5%至5.49%之間，為供電警戒橘燈。

台電副中央調度監鄭有財表示，核二廠2號機在8日併聯發電後，今天發電量已經超過6成，預估本月中旬可提供100%電力，達到滿載；核二廠2號機測試運轉的發電量也挹注今天的備轉餘裕。

他說，根據中央氣象局報告，受滯留鋒面影響，端午節前全台溫度約在30度以下，台電將趁著氣溫稍降的時間，加緊安排機組工檢，以應付7月即將來臨的用電高峰。

台電強調，夏季高溫炎熱用電需求確實較去年增加，但整體而言，供電狀況仍屬穩定，至於部分地區因線路設備與其他外力因素，導致部分區域出現停電，主要是外力因素所致，並非外傳的缺電或限電。

徐造華指出，在通宵新1、2號機、大林新1、2號機陸續上線，以及林口新3號機年底上線後，預估明年備用容量率將達成法定目標15%，備轉容量率可達10%，整體電力供應將越來越穩定。（編輯：林孟汝）1070611

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