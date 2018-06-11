寶成：遭池魚之殃 越南廠部分停工

（中央社記者潘智義台北11日電）寶成工業公司表示，今天依然有越南民眾對越南政府經濟特區政策不滿，因而進行抗爭，導致子公司旗下在越南的鞋廠部分生產單位停工，這是遭池魚之殃。

寶成指出，子公司裕元工業(集團)旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠、位於前江省的裕得鞋廠、位於西寧省的寶宏鞋廠及寶利鞋廠4個廠區，發生部分單位被迫停工情況。

寶成強調，與越南當地政府及工會保持密切溝通與配合，採取適當應對措施，並協助安撫員工情緒。上述事件並未對公司整體營運、財務或業務造成重大影響。

寶成工業公司公布5月自結合併營收新台幣263.47億元，較去年同期增加7.5%，創單月歷史新高。累計1月至5月自結合併營收1187.86億元，較去年同期增加3.8%，創歷年同期新高，主要由於持股50.19%重要子公司裕元工業(集團)公司營運較去年同期成長。