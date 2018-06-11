川金一對一會談 華郵：發展個人關係

川金會：峰會看點（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）白宮證實，美國總統川普與北韓領導人金正恩，將在峰會開始進行一對一會談。華盛頓郵報認為，這顯示會談真正目的是發展個人關係，而非討論非核化協議的技術性細節。

華郵引述一名高階官員的談話指出，川金兩人將在媒體前散步閒聊，並在沒有高階顧問或核武專家陪同下，展開一對一會談，之後才會舉行傳統的雙邊會談。

報導指出，這表明他們會面真正目的是為發展個人關係，召開全球關注的盛會，而非針對北韓非核化協議進行技術細節協商。

一名白宮資深官員坦承，雙方在更複雜的核子協議細節上出現困難，但也指出，川金12日會晤將取代幕僚層級的討論，並將推動取得成果。

前美國國防部助理部長的法卡斯（Evelyn Farkas）指出，談判面臨的最大問題是雙方缺乏互信。歷史證明，北韓要求美國先跨出第一步，過去美國也做了，卻引火上身，美國談判專家非常瞭解這些過往。

美方代表團中沒有核設施查核的資深專家，僅有曾任六方會談美方代表團團長、現任美國駐菲律賓大使金成與會。對於外界質疑，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）堅稱，川普有適當的協助與專業知識，美國代表團也有熟知大規模殺傷性武器的資深顧問。

蓬佩奧也表示，來自五角大廈、能源部與情報單位的專家3個月來不斷會晤，以解決並拆除北韓武器計畫相關的技術與後勤問題。

武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）認為，新加坡會談具歷史性，但成功的真正考驗在於是否能確實朝向非核化，並緩解朝鮮半島緊張局勢的雙重目標，邁出具體、穩定與迅速的步伐，也須要就「非核化」與「和平」的定義及主要行動步驟，達成共識。（編輯：廖漢原）1070611