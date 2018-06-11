巴黎擊敗倫敦 登外商投資首選歐洲城市

（中央社巴黎11日綜合外電報導）根據安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）今天公布的調查結果，巴黎已取代倫敦，成為歐洲最吸引外國投資人的城市，創15年前調查開始以來首見。

根據安永訪問502家企業的結果，以及安永和國際商業機器公司（IBM）提供的2017年數據，37%的企業將法國首都巴黎列為歐洲首選外國直接投資（FDI）標的城市。

路透社報導，巴黎和倫敦的投資地位變化，反映英國脫歐（Brexit）和法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）帶來的「馬克宏效應」雙重衝擊。